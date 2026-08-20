Despre ardeii umpluți

Puține mâncăruri au darul de a trezi amintiri atât de repede precum ardeii umpluți. Mirosul de ardei cu carne, verdeață și sos de roșii, lăsate să fiarbă încet, îi duce pe mulți dintre noi cu gândul la bucătăria din copilărie, la mesele pregătite de bunici și la prânzurile în familie.

Ardeii umpluți sunt considerați un preparat tradițional al bucătăriei românești și moldovenești, însă nu sunt o invenție românească. Ei fac parte din familia mai largă a legumelor umplute, întâlnită în Balcani, în estul Mediteranei, în Caucaz și în Orientul Apropiat.

Ce conțin, de obicei, ardeii umpluți

În varianta românească bine cunoscută, ardeii grași sunt curățați de cotor, semințe și nervurile albe din interior, apoi sunt umpluți cu un amestec de carne tocată, orez, ceapă, verdeață și condimente. Se gătesc lent într-un sos de roșii, pe aragaz ori la cuptor.

Carnea de porc este folosită frecvent deoarece are suficientă grăsime pentru a păstra umplutura suculentă. Foarte răspândit este și amestecul de porc cu vită.

Pentru o mâncare mai ușoară se poate folosi carne tocată de pui sau de curcan, dar aceasta este mai slabă și trebuie ajutată cu puțin ulei, ceapă bine înmuiată sau un sos suficient de generos, altfel umplutura poate ieși uscată.

Orezul are mai multe roluri. El completează carnea, absoarbe o parte din zeama aromată și ajută compoziția să rămână fragedă. Cel mai potrivit este, în general, orezul cu bob rotund sau mediu, care absoarbe bine lichidul fără să rămână prea tare.

De regulă, se pune crud, bine spălat și scurs. Unele gospodine îl călesc un minut sau două împreună cu ceapa, fără să îl gătească propriu-zis. Astfel, capătă gust și se distribuie mai ușor în compoziție.

Ceapa nu este doar un condiment, ci unul dintre ingredientele care dau suculență umpluturii. Poate fi pusă crudă, foarte fin tocată, sau poate fi călită ușor în puțin ulei. Varianta cu ceapă călită are un gust mai dulceag.

Mărarul și pătrunjelul sunt verdețurile cel mai des întâlnite. În funcție de gusturi, se mai pot adăuga cimbru, boia dulce, piper, frunze de dafin sau câteva frunze de țelină.

Cât orez se pune la ardeii umpluți

Nu putem spune că există o cantitate obligatorie, deoarece rețetele de familie diferă mult. Unele pun foarte puțin orez și obțin o umplutură în care carnea predomină, în timp ce altele folosesc mai mult pentru o mâncare mai spornică și mai sățioasă.

O cantitate echilibrată este 50 de grame de orez crud la 500 de grame de carne tocată. Cu alte cuvinte, cantitatea de orez poate reprezenta aproximativ 10% din greutatea cărnii. Pentru cei care preferă o umplutură cu mai mult orez se poate ajunge la 100 de grame pentru 500 de grame de carne, dar textura va fi mai moale, iar gustul cărnii mai puțin pronunțat.

Trucuri pentru ardei umpluți perfecți

O umplutură reușită nu depinde doar de cât orez se pune la ardeii umpluți și de proporțiile bine calculate. Două trucuri simple pot schimba considerabil gustul ardeilor umpluți.

Primul truc este rumenirea ardeilor în puțin ulei. Ardeii curățați pot fi trecuți pentru scurt timp printr-o tigaie încinsă, întorcându-i pe toate părțile. Nu trebuie prăjiți complet și nici lăsați până când coaja se înnegrește, ca în cazul ardeilor copți. Este suficient să se înmoaie foarte puțin și să capete pe alocuri o culoare aurie.

După rumenire, aceștia se lasă câteva minute să se răcorească, apoi se umplu și se gătesc în mod obișnuit, în sos de roșii.

Al doilea truc pentru o umplutură perfecta este călirea cepei înainte de pregătirea umpluturii. Ceapa tocată mărunt se pune într-o tigaie cu puțin ulei, apoi se gătește la foc mic până devine moale și translucidă. Nu trebuie arsă și nici rumenită excesiv, deoarece ar putea da compoziției un gust amar.

Călirea scoate în evidență dulceața naturală. Peste ceapă se poate adăuga și orezul spălat și bine scurs, care se călește numai unul sau două minute. Orezul nu trebuie fiert în această etapă, ci doar acoperit cu pelicula de ulei și aromele cepei.

Este important ca amestecul de ceapă și orez să fie lăsat să se răcească înainte de a fi pus peste carnea crudă. După răcire, se amestecă împreună cu carnea, verdețurile și condimentele.

Sosul, la fel de important ca umplutura

Un ardei bine umplut poate fi stricat de un sos prea acru, prea gros sau insuficient condimentat. În cele mai cunoscute versiuni românești, sosul este pregătit din roșii pasate sau suc de roșii. Se pot adăuga foi de dafin, piper, puțin cimbru și sare.

Dacă roșiile sunt foarte acide, gustul se echilibrează cu un vârf de zahăr. Unele persoane îngroașă sosul la final cu puțină făină desfăcută în apă rece, în timp ce altele îl lasă să scadă natural.

Ardeii trebuie gătiți la foc mic. Fierberea lentă permite cărnii să rămână fragedă, orezului să absoarbă treptat lichidul, iar ardeiului să se înmoaie fără să se destrame. De obicei, sunt necesare între o oră și o oră și jumătate, în funcție de mărimea ardeilor și de vasul folosit. La cuptor, sosul se concentrează mai mult, iar partea de deasupra se poate rumeni ușor.

Rețetă de ardei umpluți

Rețetă de ardei umpluți. Sursă foto: Shutterstock

8 ardei grași medii, cât mai apropiați ca mărime

700 g carne tocată, amestec de porc și vită

70 g orez cu bob rotund

2 cepe medii

3 linguri de ulei

1/2 legătură de mărar

1/2 legătură de pătrunjel

1 linguriță de boia dulce

1 linguriță rasă de cimbru uscat

1 linguriță și jumătate de sare

1/2 linguriță de piper măcinat

2 linguri de pastă de tomate

2-3 roșii, pentru capace, opțional

Pentru sos

500 ml suc de roșii sau roșii pasate

aproximativ 500-700 ml apă caldă

2 foi de dafin

sare și piper, după gust

1 vârf de linguriță de zahăr, numai dacă sosul de roșii este prea acru

Mod de preparare

Spală bine ardeii și șterge-i. Taie cu grijă în jurul cotorului, apoi îndepărtează cotoarele, semințele și, pe cât posibil, nervurile albe din interior. Clătește ardeii și lasă-i la scurs cu deschizătura în jos.

Încinge într-o tigaie încăpătoare o lingură de ulei. Pune ardeii întregi în tigaie și rumenește-i rapid, întorcându-i pe toate părțile. Sunt suficiente aproximativ 30-40 de secunde pe fiecare parte.

Scoate ardeii pe o farfurie și lasă-i să se răcească.

Spală orezul în două-trei ape, apoi lasă-l să se scurgă bine.

Toacă ceapa mărunt. Pune în tigaie cele două linguri de ulei rămase, adaugă ceapa și un praf de sare. Călește-o la foc mic timp de 2-3 minute. Nu o lăsa să se ardă sau să se rumenească excesiv.

Adaugă orezul scurs și călește-l împreună cu ceapa timp de unul-două minute. Pune boiaua și pasta de tomate, amestecă de câteva ori, apoi oprește focul.

Lasă amestecul să se răcească înainte de a-l adăuga peste carnea crudă.

Pregătirea umpluturii

Pune carnea tocată într-un castron încăpător. Adaugă amestecul răcit de ceapă și orez, mărarul și pătrunjelul tocate, cimbrul, sarea și piperul.

Amestecă până când ingredientele sunt distribuite uniform.

Umplerea ardeilor

Umple ardeii cu ajutorul unei lingurițe, fără să presezi compoziția. Lasă în partea de sus un spațiu liber de aproximativ un deget, deoarece orezul crud își va mări volumul în timpul fierberii.

Acoperă fiecare ardei cu o felie de roșie. Capacele sunt opționale, dar ajută la păstrarea umpluturii în interior.

Așază ardeii vertical într-o cratiță potrivită, suficient de strâns încât să nu se răstoarne, dar fără să îi înghesui.

Amestecă sucul de roșii cu aproximativ 500 ml de apă caldă. Adaugă puțină sare, piper și foile de dafin. Gustă sosul și, numai dacă roșiile sunt acrișoare, pune un vârf de linguriță de zahăr.

Toarnă sosul în cratiță, pe lângă ardei. Lichidul trebuie să ajungă până la cel puțin trei sferturi din înălțimea lor. Dacă nu este suficient, completează cu apă caldă. Acoperă cratița.

Adu lichidul la punctul de fierbere, apoi redu imediat focul. Lasă ardeii să fiarbă lent, fără clocote puternice, între 75 și 90 de minute. Verifică din când în când nivelul lichidului și completează cu puțină apă fierbinte dacă sosul scade prea mult.

Ardeii sunt gata când coaja este fragedă, carnea este complet gătită, iar orezul este fiert. Pentru verificare, deschide unul dintre ardei și gustă din centrul umpluturii.

Alternativ, după ce sosul a început să fiarbă pe aragaz, poți introduce cratița acoperită în cuptorul preîncălzit la 180°C. Lasă ardeii aproximativ 75 de minute, apoi îndepărtează capacul în ultimele 15 minute dacă dorești ca partea de sus să se rumenească ușor.

Lasă ardeii să se odihnească 10-15 minute după oprirea focului. Servește-i calzi, cu sos de roșii din cratiță, smântână și pătrunjel sau mărar proaspăt.

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