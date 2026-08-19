Produsul de la Lidl care trebuie returnat de urgență: "Poate declanșa afecțiuni gastrointestinale"

Produsul de la Lidl care a fost retras din cauza unei bacterii

Lidl România a retras de la vânzare Milbona Budincă Proteică cu aromă de ciocolată, 200g, produs de Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG, cu data durabilității minimale 14.09.2026, din cauza contaminării cu bacteria Bacillus cereus, avertizează ANSVSA.

Milbona Budincă Proteică cu aromă de ciocolată, 200g, produs de Fude + Serrahn Milchprodukte GmbH & Co. KG. Sursa foto: Facebook / ANSVSA

Clienții sunt sfătuiți să returneze de urgență produsul la Lidl

Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor (ANSVSA) recomandă să nu consumați acest produs. Clienții pot returna budinca în orice magazin Lidl, iar contravaloarea va fi restituită, chiar și fără bon fiscal.

„Dacă ați achiziționat produsul menționat, nu îl consumați. Puteți să îl returnați în toate magazinele Lidl, iar contravaloarea acestuia va fi rambursată chiar și fără prezentarea bonului fiscal”, a transmis Autoritatea Națională Sanitară Veterinară și pentru Siguranța Alimentelor.

Pentru detalii suplimentare, consultați lista magazinelor Lidl implicate, disponibilă în rețeaua lor, sau contactați serviciul de asistență clienți la numărul 0800.896.622 ori pe e-mail la info@lidl.ro, mai precizează Autoritatea.



„Lista spațiilor comerciale Lidl în care s-a distribuit produsul și detaliile oficiale ale informării pot fi consultate direct în rețeaua magazinelor”, se mai arată în comunicatul ANSVSA.

Totuși, românii au și o veste bună pentru săptămâna 17 – 23 august. Un produs popular este vândut cu doar 29,99 lei la Săptămâna Italiană de la Lidl. Poate fi folosit în numeroase preparate și a ajuns să fie tot mai des trecut pe listele de cumpărături ale clienților.

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