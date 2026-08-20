O influenceriță din Polonia a mers la cules de căpșuni în Germania

De mai mulți ani, tinerii din Polonia aleg să plece în străinătate pentru a munci, în special în perioada verii. Printre aceștia s-a numărat și Agata Witoń, care a decis să meargă în Germania pentru a lucra la cules de căpșuni. Influencerița a povestit într-un videoclip publicat pe TikTok cum a fost experiența sa și a dezvăluit câți bani a reușit să câștige după 33 de zile de muncă.

Programul de lucru a fost unul intens. Witoń a petrecut în fiecare zi între nouă și zece ore pe plantație, iar în unele zile a lucrat chiar și 11 ore. În total, în perioada petrecută în Germania, a muncit 310 ore.

A câștigat 4.309 euro în 33 de zile

Potrivit declarațiilor sale, tariful orar a fost de 13,90 euro, echivalentul a aproximativ 60 de zloți. Pentru cele 310 ore lucrate, influencerița a primit în total 4.309 euro, adică aproape 18.500 de zloți. Suma nu a reprezentat însă banii cu care s-a întors acasă, deoarece din câștiguri au trebuit scăzute mai multe cheltuieli. Cea mai importantă a fost cazarea.

 
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„Trebuie să scădem banii pentru cazare. Sunt zece euro pe zi, deci scădem 330 de euro. Apoi scădem 200 de euro avansul pe care l-am luat ca să supraviețuiesc, să mai mănânc și pentru câteva plăceri. Asta ne duce la 3.729 de euro”, a explicat Agata Witoń.

Influencerița a mers în Germania cu mașina împreună cu fratele ei. Cei doi au împărțit costurile pentru combustibil, fiecare plătind drumul într-un sens. „Pentru combustibilul pentru drumul de întoarcere am plătit 96 de euro și 58 de zloți pentru călătoria pe autostradă”, a mai spus Agata.

După aceste cheltuieli, suma rămasă a fost de aproximativ 3.633 de euro. Influencerița a schimbat 3.600 de euro în moneda poloneză, obținând aproximativ 15.336 de zloți.

„Destul de bine. Dar nu este o muncă ușoară”

Videoclipul publicat de Agata Witoń a stârnit numeroase reacții în mediul online. Unii dintre cei care au comentat au considerat că suma obținută este bună.

„Destul de bine. Dar nu este o muncă ușoară”, a scris unul dintre utilizatori. „Consider că sunt bani buni, dar îmi imaginez cât te-a costat și pe tine”, a comentat o altă persoană.

Alți internauți au avut o opinie diferită și au considerat că veniturile nu sunt suficient de mari în raport cu numărul de ore lucrate. „Nu e mare lucru”, „Puțin…” și „În opinia mea, nu este proporțional cu munca depusă” au fost câteva dintre reacțiile publicate în comentarii.

Au existat și persoane care au considerat că experiența poate fi o variantă interesantă pentru studenți, în special pentru cei care caută o modalitate de a câștiga bani în timpul vacanței.

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