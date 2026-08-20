Laurette a trecut prin momente de coșmar, după ce a fost imobilizată la pat șase luni, din cauza unei intervenții estetice pe care și-a făcut în urmă cu câțiva ani. Au urmat mai multe operații, iar alături i-a fost familia.

„Îi mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot drumul pe care l-am parcurs și pentru că, în cele mai grele momente, m-a ținut strâns de mână.

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Am înțeles că, atunci când treci prin suferință, mulți oameni dispar. Telefonul nu mai sună, mesajele se răresc și ajungi să descoperi cine îți este cu adevărat alături. În tot acest timp, am avut-o pe mama mea, fetița mea și fratele meu. Și atât”, a scris Laurette, pe TikTok.

„Dar am mai avut pe Cineva. Pe Dumnezeu. Când telefonul oamenilor a încetat să mai sune, a sunat telefonul divin. Poate că uneori Dumnezeu te lasă să mergi printr-un drum greu nu ca să te piardă, ci ca să îți arate cine ești, cine îți este alături și, mai ales, că niciodată nu ai fost cu adevărat singur.

Astăzi nu mai sunt aceeași. Sunt mai puternică, mai recunoscătoare și mai atentă la oamenii pe care îi las în sufletul meu”, a mai scris Laurette.

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