Aceasta continuă o tendință pozitivă de creștere începută în ultimul deceniu, când cheltuielile vizitatorilor internaționali au avansat anual cu o medie de 12%, cel mai rapid ritm din Uniunea Europeană.

Creșteri semnificative ale cheltuielilor turistice în România

În 2025, turiștii din Statele Unite, Germania, Marea Britanie și Italia au generat împreună aproape 40% din cheltuielile totale ale vizitatorilor străini în România, cifrate la aproximativ 2 miliarde de euro. Turiștii americani au devenit cei mai mari cheltuitori, cu 554 milioane de euro, depășindu-i pe cei germani (546 milioane de euro), britanici (518 milioane de euro) și italieni (463 milioane de euro).

„România este percepută tot mai mult ca o destinație accesibilă, mai puțin aglomerată și diferită de traseele turistice consacrate din Europa. Datele reflectă în același timp și un reviriment al turismului de business, dar motorul creșterii din ultima perioadă vine dinspre zona de agrement”, explică Raluca Buciuc, Director, Partner of Valuation și Advisory Services la Colliers.

Comparativ cu alte piețe din regiune

Deși România a avut o creștere mai rapidă decât piețele din Bulgaria, Cehia, Ungaria sau Polonia, rămâne o destinație mai mică în valoare absolută. În timp ce cheltuielile turiștilor străini au crescut cu doar 3%-5% anual în aceste țări între 2016 și 2025, România depășește marginal Bulgaria, dar rămâne mult în urma Ungariei (8-9 miliarde de euro anual) și Poloniei (aproape 14 miliarde de euro).

„România a avut o creștere rapidă, însă diferența față de țările vecine rămâne importantă. Dacă ne consolidăm poziționarea internațională și investim în infrastructura turistică, putem atrage fluxuri turistice constante. Este esențial să transformăm interesul pentru destinații mai accesibile și mai puțin aglomerate în creștere sustenabilă”, subliniază Raluca Buciuc.

Schimbări în profilul turiștilor

Structura cheltuielilor arată schimbări importante în profilul turiștilor care aleg România. Contribuția turiștilor americani a crescut semnificativ, iar Japonia este un exemplu de piață sursă emergentă. Cheltuielile turiștilor japonezi sunt de 13 ori mai mari în 2026 față de 2016, confirmând o diversificare a interesului internațional pentru România.

Creșterea turismului internațional coincide cu o nouă etapă de dezvoltare în piața hotelieră locală. România ar putea adăuga peste 5.000 de camere de hotel până în 2030, o extindere de aproximativ 5% a stocului total existent.

Majoritatea proiectelor sunt concentrate în segmentul premium, unde se regăsesc hoteluri de 4 și 5 stele.

„Interesul lanțurilor hoteliere internaționale pentru România este tot mai vizibil, iar multe dintre proiectele anunțate sunt în segmentul superior al pieței. România începe să fie privită diferit: nu doar ca o piață emergentă cu tarife reduse, ci ca o destinație atractivă pentru turiști cu bugete mai mari, interesați de experiențe de leisure, city-break-uri sau călătorii tematice”, precizează Raluca Buciuc.

Branduri internaționale precum The Hoxton, Hyatt, Kempinski, Hotel Indigo și AC Hotels by Marriott vor intra în premieră pe piața românească. Aceasta arată un interes crescut pentru segmentul upscale, care poate atrage turiști cu bugete ridicate.

Pe termen mediu și lung, turismul internațional poate deveni un motor esențial pentru industria hotelieră din România, mai ales în contextul în care cererea locală ar putea fi afectată de presiuni economice și inflație. Potrivit Colliers, diferențele față de piețele din regiune arată că potențialul este departe de a fi valorificat integral.

Pentru a transforma România într-o destinație competitivă, este nevoie de investiții semnificative în infrastructura hotelieră, promovarea internațională și dezvoltarea segmentului premium. Într-o Europă în care turiștii caută destinații autentice și mai puțin aglomerate, România are șansa de a-și consolida poziția în Europa Centrală și de Est.

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