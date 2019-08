Ultima fiță la Marbella: poze cu Ferrari LaFerrari și cu Lamborghini Aventador!

De Eduard Apostol,

Bienvenido a Marbella! Una dintre cele destinațiile exclusiviste de vacanță ale Europei, ale lumii. Un loc unde se reunesc cetățenii lumii în căutare de distracții, de relaxare, de frumos. Iar zona fierbinte a fițelor care ar face și Mamaia să pălească este Puerto Banus. Oamenii cu bani dar care vor să fie mai low profile merg în restaurantele și cluburile mai caliente din Puente Romano, party-urile cu roabele de șampanii se țin în Nikki Beach, în Puerto Banus e capitala ce reunește figurile duse la nivel înalt.

Salon internațional de 7 stele

Cine mai zice de români că sunt așa și pe dincolo, ar trebui să-și dea o palmă peste obraz! În fața vitrinelor magazinelor cu ținute high class, unele kitchoase, dar care-i baiul, dacă asta e moda, împrejmuite de lanțurile de yahturi aliniate precum într-o parcare uriașă, sunt bolizii care rivalizează cu orice salon internațional de pe mapamond. Nu doar aspiratoare de femei frumoase, naturale sau tip Silicon Valley.

Aici găsești mașinile ce l-ar da gata și pe Batman, dar și pe șeici, prinți, sultani sau antrepenori mondiali. Nu se pune ce este sub o sută de mii de euro! În acest început de sezon, printre AMG-uri, Rolls-uri, Bentley-uri, Porsche-uri și toată gama de lux, două piese par că au luat ochii turiștilor. Mai exact, le-au sucit mințile!

Ursul de la Sinaia a rămas în urmă

Stai și te crucești, nu alta! Pe aleea de promenadă din Puerto Banus în fața unor yahturi cât niște conace tronează două bijuterii pe patru roți. Iar gură-cască trag la ele, atrași ca un magnet. Un Ferrari LaFerrari galben, decapotabil, și un Lamborghini Aventador.

Asta e ultima fiță la Marbella: să-ți faci poze cu mașinile! Cum era pe vremuri cu ursul de la Sinaia. Fără nicio jenă. Familii cu copii, care trec ascultători prin dreptul exponatelor, fete venite să se bronzeze și să-și facă bugetul pentru sezonul de toamnă, cupluri în care el în loc să facă poză cu ea și marea atât de seducătoare, o prostește și pe domnișoară de se trage în fotografie cu o mașină.

Buget de superprimărie

Bine, nu e chiar orice automobil. „Prin natura meseriei mele, chiar îl cunosc pe proprietar. Mi-e amic, ca să zic așa, chiar m-a invitat să urc în ea. Acest Ferrari LaFerrari costă peste 4 milioane de dolari, cel puțin așa mi-a zis tipul. E un prinț indian, care are și yahtul de lângă. El trăiește de ani în Londra. Sincer, fiindcă eu stau zi lumină la restaurant, cred că în medie două din trei persoane se trag în poze cu mașina asta, are un magnetism deosebit. Dacă ar lua un euro de poză, și-ar mai lua un superbolid. Oricum, mai are un Ferrari LaFerrari, doar că e acoperit, nu genul decapotabil”; ne-a dezvăluit Alexandru Avram, manager al unui restaurant din Puerto Banus, eroul unui reportaj în Libertatea, iarna trecută, când a povestit cum decurge viața din paradisul marbellian.

Vărul mai ieftin

Iar la câțiva pași distanță este al doilea bolid care-ia-ochii, un Lamborghini Aventador, negru ca noapte, cu lipici la audiență și el. În special puști, pentru că seamănă cu mașinile din filmele cu supereroi.

„Acest model e mai „accesibil”, costă în jur de 450.000 de dolari. E al unui șeic saudit. Sunt oameni de toate națiile ce dețin supermașini, aici. Iar cine nu are, dar vrea să se dea mare, închiriază un Ferrari, un Maserati, ori ceva asemănător, o mie de euro pe zi, și se dă cu el pe șosele, ca să-l vadă lumea. Asta, în week-end, apoi se duce la Nikki Beach, se distrează cu fetele pe acolo, pleacă în treaba lui duminică după-amiază, mai vine înapoi vineri, să spargă banii din nou”, a mai povestit românul nostru.

Cine-și permite luxul

Ferrari LaFerrari este un model extrem de exclusivist. Printre vedetele care dețin un astfel de model, ori măcar au fost fotografiate pilotând o mașină ediție limitată, se numără Lewis Hamilton, Cristiano Ronaldo, Gordon Ramsay, Drake, David Lee, Ralph Lauren.

Plus ceva șeici și prinți al căror nume, probabil, nu vă spun mare lucru, dar care sunt printre bogații planetei. Lamborghini Aventador au prințul qatarez Bin Hamad, Chris Brown, același Cristiano Ronaldo, Franck Ribery, Bin Salman, prințul moștenitor saudit, plus mulți colecționari de supermodele din întreaga lume.