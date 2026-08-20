Aceste spații sunt iluminate difuz și concepute pentru a garanta refacerea personalului de bord în condiții optime de siguranță.

Dispunerea cușetelor pe marile modele intercontinentale

Arhitectura zonelor de odihnă variază considerabil în funcție de aeronava de linie:

  • Airbus A350: Cabinele sunt amplasate la un nivel superior. Spațiul piloților se află în imediata apropiere a cockpitului, iar cel al însoțitorilor de bord este poziționat în zona posterioară a fuzelajului.
  • Boeing 777: Pe lângă cușetele de la nivelul superior, include o cabină inferioară dedicată echipajului de cabină, situată în dreptul celei de-a treia uși, imediat în spatele aripii stângi.
  • Airbus A380: Cușetele piloților au fost mutate la puntea inferioară și comasate cu cele ale restului echipajului, o decizie de proiectare luată pentru a elibera spațiu suplimentar pentru scaunele pasagerilor.

Cele trei clase de odihnă și modul în care doarm piloții

Spațiile destinate somnului ofițerilor de zbor nu sunt identice, fiind clasificate oficial în trei categorii de confort:

  • Structurile de Clasa 1 reprezintă compartimente complet izolate de zona pasagerilor, echipate cu paturi sau fotolii rabatabile la cel puțin 80 de grade.
  • Structurile de Clasa 2 folosesc scaune rabatabile la minimum 45 de grade, prevăzute cu suport pentru picioare și o lățime de cel puțin 50 cm, fiind separate de pasageri doar prin draperii groase și amplasate în zone ferite de tranzit.
  • Structurile de Clasa 3 sunt cele mai simple, constând în scaune cu înclinare de cel puțin 40 de grade, separate tot prin draperie și poziționate departe de scaunele călătorilor.

Regulile stricte EASA pentru turele de somn la altitudine

Prezența și numărul piloților la bord depind direct de durata cursei. Dacă pentru un zbor de până la nouă ore sunt suficienți doi piloți, pe rutele care depășesc 12-13 ore numărul acestora crește la patru.

Autoritatea Europeană pentru Siguranța Aviației (EASA) reglementează strict Perioada de Serviciu de Zbor (Flight Duty Period). În cazul existenței spațiilor de odihnă de Clasa 1, tura maximă a echipajului se poate extinde până la 18 ore, cu condiția obligatorie ca fiecare pilot să beneficieze de o pauză de somn neîntreruptă de cel puțin 3 ore și 50 de minute.

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