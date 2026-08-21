Un Super El Niño excepțional influențează deja prognozele pentru toamna 2026

Cele mai recente prognoze meteorologice pentru toamna anului 2026 arată că un Super El Niño aflat în plină dezvoltare va deveni principalul factor care va influența vremea la nivel global în sezonul rece 2026-2027. Potrivit analizelor bazate pe modelele ECMWF, NMME și prognozele Centrului de Predicții Climatice al NOAA, fenomenul se intensifică rapid și este deja peste pragul care definește un episod de Super El Niño. Specialiștii estimează că acesta ar putea deveni unul dintre cele mai puternice evenimente de acest tip din ultimele decenii.

În timpul unui episod El Niño, temperaturile apei din Pacificul tropical cresc semnificativ, iar această încălzire modifică circulația atmosferică și traiectoria sistemelor de presiune și precipitații în întreaga lume, relatează Severe Weather Europe.

Una dintre concluziile noilor prognoze este că atmosfera începe să reacționeze ca într-o iarnă matură, deși este vorba despre lunile de toamnă. Modelele ECMWF indică formarea unei zone persistente de înaltă presiune deasupra Canadei, o zonă de presiune scăzută în Pacificul de Nord și un culoar activ de furtuni în sudul Statelor Unite. Acest tipar este caracteristic unui El Niño puternic și apare, în mod normal, mai târziu în sezonul rece. Potrivit prognozelor, intensitatea neobișnuită a fenomenului tropical permite instalarea acestui model atmosferic cu câteva luni mai devreme decât în mod obișnuit.

Toamna 2026 ar putea fi mai caldă și mai ploioasă în mare parte din Europa

Pentru Europa, modelele ECMWF și NMME indică un semnal comun: temperaturi peste media climatologică pe cea mai mare parte a continentului.

Cele mai mari abateri pozitive sunt estimate pentru:

  • Europa Centrală;
  • Europa de Vest;
  • sud-estul Europei.
Toamna 2026 ar putea fi mai caldă și mai ploioasă în mare parte din Europa. Ce spun noile modele meteo
Imagine generată cu AI

Acest scenariu este asociat unei circulații predominante din vest și sud-vest, care transportă mase de aer mai cald din Atlantic. În ceea ce privește precipitațiile, prognozele arată o toamnă mai umedă decât în mod normal în numeroase regiuni europene.

Cantități peste medie de precipitații sunt estimate în special în:

  • vestul Europei;
  • sudul Europei;
  • centrul continentului;
  • nord-vestul Europei.

Primele prognoze arată o iarnă neobișnuită în Europa

Modelul ECMWF pentru luna noiembrie sugerează că începutul sezonului de ninsoare ar putea fi întârziat în multe regiuni ale Europei. Cantitățile de zăpadă sunt estimate sub media multianuală pe suprafețe extinse ale continentului, ca urmare a temperaturilor mai ridicate.

O excepție o reprezintă zonele montane, în special Alpii Occidentali, unde precipitațiile abundente combinate cu altitudinea favorizează ninsori peste normal.

Prognozele pentru lunile decembrie-februarie arată că modelul atmosferic instalat în toamnă se va amplifica în timpul iernii. În America de Nord este estimată menținerea unei zone puternice de înaltă presiune deasupra Canadei și dezvoltarea unui culoar activ de furtuni în sudul și estul Statelor Unite. Acest scenariu poate favoriza contraste importante de temperatură și episoade de vreme severă în partea centrală și estică a Americii de Nord.

Pentru Europa, modelele indică în continuare o circulație atlantică activă, care favorizează temperaturi peste normal și un regim mai bogat în precipitații. Autorii analizei subliniază însă că prognozele pentru Europa sunt mai sensibile la evoluția circulației din Atlanticul de Nord decât cele pentru America de Nord.

Vortexul Polar ar putea juca un rol important în mijlocul iernii

Un alt element urmărit de meteorologi este evoluția Vortexului Polar, care începe să se formeze din nou în fiecare toamnă și influențează vremea din emisfera nordică între noiembrie și martie. Analizele ECMWF și UK Met Office indică o posibilă slăbire a Vortexului Polar la sfârșitul lunii decembrie și în ianuarie.

Specialiștii explică faptul că episoadele El Niño puternice cresc probabilitatea apariției unor încălziri bruște în stratosferă, fenomene care pot perturba Vortexul Polar și pot permite aerului foarte rece din regiunile arctice să coboare spre latitudini mai joase. Deocamdată, aceste semnale reprezintă doar o tendință sezonieră și nu indică apariția unor episoade de frig sau ninsori într-o anumită perioadă.

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