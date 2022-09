Acest articol conține linkuri cu coduri de marketing afiliat, ceea ce înseamnă că dacă veți comanda online produse din magazinele promovate, un procent din valoarea achiziției intră în contul de afiliere al Libertatea. Mai multe detalii despre marketingul afiliat, pe profitshare.ro sau 2performant.

În prezent, pescuitul reprezintă o activitate care reprezintă o modalitate de relaxare pentru cei care vor să petreacă timp de calitate împreună cu familiile lor sau cu prietenii ori o competiție sportivă pentru cei cărora le plac provocările. În ambele situații, însă, pescuitul reflectă un hobby.

Indiferent că vorbim despre pescari amatori sau sportivi (profesioniști), în ambele cazuri, undița este cel mai important echipament fără de care, evident, un pescar nu s-ar mai putea numi pescar și nu ar mai putea practica această veche îndeletnicire pe malul apei.

Odată cu trecerea anilor, undițele s-au dezvoltat foarte mult și au devenit din ce în ce mai performante și mai avansate din punct de vedere tehnologic și sunt disponibile într-o gamă variată de modele.

În plus, ele sunt fabricate din cele mai bune, mai rezistente și mai eficiente materiale, precum carbonul sau grafitul, care le ușurează munca pescarilor. De aceea, alegerea celei mai potrivite undițe poate fi o sarcină grea.

Recomandări Pedeapsa aplicată de angajații unui centru de stat oamenilor cu probleme psihice, „care fac probleme”: izolare zile în șir, într-o cameră fără toaletă

Undițe de pescuit din carbon

Carbonul este unul dintre cele mai bune materiale din care se fabrică undițele de pescuit. Acesta conferă o lejeritate foarte mare în manevrarea undiței, precum și un efort minim în susținerea bățului în mână pentru un timp îndelungat.

Prima undiță din carbon pe care ți-o sugerăm este Sensas Rafale 6M. Deși are un preț mai ridicat este o undiță cu care nu ai cum să dai greș pe malul apei. Este ideală pentru pescuitul de apă dulce și cel marin, are 6 tronsoane și o lungime maximă de 6 metri, ceea ce o recomandă pentru pescuitul profesionist. În plus, este și foarte ușoară, cântărind numai 210 grame.

A doua noastră propunere este Gordon Dynamax 6.00 M. Este un produs de clasă medie, care se adresează atât pescarilor profesioniști, cât și celor amatori. Varga este realizată tot din carbon ceea ce îi conferă un plus de rigiditate, dar și o rezistență foarte mare. Greutatea de 295 de grame reprezintă un alt atu important.

Recomandări România, alte trei medalii la Mondialele de Natație pentru juniori: aur pentru Bianca Costea și David Popovici, bronz pentru Stancu

O altă undiță foarte bună este Baracuda Aqua Crocodile 6 m A: 5-20 g, care măsoară 6 m, are acțiune medie, talonul subțire și este foarte ușoară. Este o undiță „low-cost” și se adresează pescuitului staționar la plută. Datorită acțiunii semi-parabolice, a puterii de aruncare de 20 grame și lungimii de 6 m, „crocodilul” lansetelor Baracuda poate fi utilizat pentru a pescui pești de talie mare.

Undițe de spinning (lansete)

Dacă dprești să achiziționezi o lansetă spinning telescopică ieftină și bună, trebuie să știi câteva detalii despre acestea. Astfel, lanseta telescopică este formată din două sau mai multe segmente, însă acestea reprezintă niște tuburi glisate.

Recomandări Anul „modulelor de învățare”. Școala începe azi cu mari schimbări: fără semestre și teze, cu medie la final de an și vacanțe în perioade diferite

Dacă vei pescui cu „telescopică” vei observa o serie de avantaje pentru simplul motiv că lanseta este ideală pentru mai multe tipuri de pescuit, iar greutatea ei este mai mică decât a altor lansete. În plus, lanseta telescopică se folosește cu lungimi diferite, fără a-și modifica specificul.

Una dintre cele mai bune modele de pe piață este lanseta Baitrunner Wind Blade în primul rând datorită greutății reduse și a echilibrării potrivite. Acest lucru face ca pescuitul cu această lansetă să fie o adevărată plăcere. Elementele undiței sunt protejate împotriva zgârieturilor cu o vopsea specială. Este o lansetă universală, care poate fi utilizată la orice fel de pește.

O altă lansetă recomandată de specialiștii în domeniu este lanseta 2.1 m Cool Angel Raizer. Este fabricată din blank-uri de carbon, ceea ce îi conferă o greutate de doar 250 de grame. De asemenea, oferă o putere de aruncare de 10-30 g, măsoară 2,7 metri și este alcătuită din două tronsoane.

Un produs la fel de apreciat este lanseta telescopică 2.7 m Fish King 4000. Este o lansetă pentru spinning mai ales, dar se poate utiliza și la pescuitul de pește răpitor sau la pescuitul staționar.

Undițe pentru copii

Deși cei mai mulți copii sunt atrași de calculatoare, televizoare, telefoane mobile sau jocuri video sunt destui cei cărora le place să meargă pe baltă împreună cu părinții lor. Iar un set complet de pescuit poate fi un cadou ideal pentru tinerii care preferă un stil de viață sănătos în aer liber și își doresc să aibă amintiri frumoase.

Pentru aceștia există un set vargă/undiță Wind Blade din carbon compozit de 3,6 metri. Pachetul este recomandat de specialiști pentru copiii care vor să se inițieze în tainele pescuitului și conține o undiță de 3,6 metri și 7 tronsoane, suport undiță, juvelnic și linie de pescuit de 1.2 g.

De asemenea, pentru cei mici există un set de pescuit cu lansetă EastShark și mulineta YF200. Lanseta telescopică EastShark pentru copii are o lungime maximă de 90 cm și dispune de două tronsoane, în timp ce lungimea de transport este de 50 cm.

În sfârșit, o altă soluție pentru micii pescari o reprezintă kit-ul lanseta telescopică și accesorii pentru apă dulce sau sărată. Lanseta este realizată din fibră de sticlă, ceea ce o face extrem de durabilă în timp. Kit-ul este potrivit pentru orice tip de apă, dulce sau sărată.

Set de undițe de pescuit

În comerț există o gamă variată de kit-uri de pescuit, însă am făcut o selecție cu cele mai accesibile produse disponibile la vânzare. Un prim produs este un set de undiță pescuit staționar FIRSTFISH 5M + linie montată, care este conceput tocmai pentru inițierea în pescuit, mai ales în apă dulce. Undița telescopică din fibră de sticlă este flexibilă și rezistentă și este gata de utilizare. Ansamblul ocupă puțin spațiu și este ușor de montat.

Un al doilea kit de pescuit pentru începători este kit linie montată și accesorii pentru undițe FIRSTFISH 3M. Ansamblul este destinat inițierii în pescuitul staționar și prezintă avantajul că se depozitează ușor în husa de transport datorită dimensiunilor compacte. Poate fi folosit în iaz, în canal sau în râu.

Deși este mai scump, setul UFISH 180 Pescuit (nivel începător) este ideal pentru cei care vor să se inițieze în pescuit. Se poate utiliza la pescuit cu năluci și la pescuit pe fundul apei. Kit-ul conține o lansetă, o mulinetă prevăzută cu fir și un set de accesorii, care conține 4 năluci, 2 lingurițe și o linie montată.

Huse pentru undițe

Husa pentru undițele de pescuit este un accesoriu care nu poate lipsi din trusa nici unui pescar, fie el amator sau profesionist.

Reprezintă o investiție foarte bună deoarece prelungește durata de viață a lansetelor, inclusiv a celor echipate cu mulinete. Acestea sunt confecționate din material textil sau din neopren și pot fi rigide sau semirigide, în funcție de necesități.

Gama de produse este extrem de variată, astfel că poți alege o huă individuală sau una prevăzută cu mai multe compartimente în care poți stoca până la 6 lansete/vergi.

De obicei, husele sunt prevăzute cu mâner și curea pentru a putea fi transportată pe umăr. Totodată, sistemul de închidere este pe bază de fermoar sau de tip velcro (arici). În ceea ce privește lungimile, cele mai populare sunt cele de 130, 145 și 190 cm.

O primă recomandare este husa polivalentă undiţă şi mulinetă Protect Mixt Rodbag, care este special concepută pentru transportarea undiţelor şi a mulinetelor. Deși este mai scumpă, aceasta oferă un înveliş din material matlasat, care atenuează șocurile în timpul transportului și depozitării undițelor. Chinga și mînerul facilitează transportul.

Un alt produs accesibil este husa transport undițe/lansete cu 3 compartimente + 2 buzunare. Aceasta este realizată dintr-un material impermeabil, măsoară 115 cm în lungime și este prevăzută cu trei compartimente pentru lansete și cu două buzunare exterioare.

Geanta-Tub B7 Baracuda pentru lansete/undițe, 1,60m, Diametru 7,5 cm reprezintă o altă soluție de luat în seamă pentru transportul/depozitarea uneltelor de pescuit. Este o geantă de tip tub pentru lansetele de crap, al cărui exterior este fabricat din nylon 600D, în timp ce interiorul este căptușit cu carton presat dur. Lungimea acestui tip de geantă este de 160 cm, iar diametrul 75 mm.

În final, nu uita că pescuitul reprezintă o activitate de week-end relaxantă, indiferent de vârstă, precum și benefică atât pentru organism, cât și pentru minte și suflet. Pescuitul diminuează stresul acumulat la serviciu și oferă corpului un anumit confort după trăirile intense din timpul săptămânii și îți poate oferi sentimente de siguranță și de bunăstare. Dacă vrei să beneficiezi de toate acestea nu îți rămâne altceva de făcut decât să te inițiezi în pescuit și să-ți achiziționezi un set dedicat începătorilor.



Citeşte și: Ce rechizite școlare trebuie cumpărate pentru prima zi de școală

Urmărește-ne pe Google News

GSP.RO Țara pentru care Ion Țiriac ar părăsi România: „Aș vrea să fug de tot acolo! Acum mă duc și stau 2-3 săptămâni”

Playtech.ro ȘOC! Vestea momentului despre Elena Udrea! ULUITOR ce se întâmplă ACUM, nimeni nu se aștepta

Observatornews.ro Un român de la Cambridge a făcut descoperirea care poate revoluţiona întreaga lume: Combustibil nepoluant din frunze artificiale

Știrileprotv.ro Șapte membri ai unei familii au murit după ce au consumat aceeași mâncare. Doi copii fără apetit au scăpat

FANATIK.RO Câte zile libere au mai rămas din 2022. Următoarea va fi de Sfântul Andrei

Orangesport.ro Plecat din Guvernul Rusiei, a dat de gol când are loc finalul războiului din Ucraina! Răsturnare de situaţie: ce se întâmplă imediat cu Vladimir Putin

HOROSCOP Horoscop 5 septembrie 2022. Peștii au de partea lor cel puțin o persoană capabilă să îi susțină în orice problemă, iar sprijinul va deveni evident

PUBLICITATE Vodafone și-a diversificat oferta de electronice și electrocasnice smart! Ce găsești acum în magazine