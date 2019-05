Între 1 și 2 iunie după-amiaza, posibile beneficii materiale, de valoare medie, care pot reprezenta un ajutor nesperat pentru cineva „în nevoie”. Micul Benefic rămâne activ, întreaga săptămână, în sectorul avantajelor materiale. Între 2 iunie, după ora 14:48′, și 4 iunie seara, conflict de idei, probleme de conștiință, decizii îngreunate de informațiile de ultimă oră care le spulberă nativilor niște repere sau niște argumente, evenimente care aruncă o lumină nouă, specială, dar destabilizatoare, asupra unor inițiative și decizii personale ori asupra unor oameni și fapte pe care Balanțele se bazau. Încurcături legate de o deplasare, în țară sau în străinătate, neconcordanțe în comunicarea sau în relația nativilor cu instituțiile cărora li se adresează, justificate de accentele dinamice puse de Luna Nouă în Gemeni care va avea loc în ziua de 3 iunie. Între 4 iunie, după ora 19:17′, și 6 iunie noaptea, probleme legate de valorificarea superioară a pregătirii profesionale (carieră, ascensiune socială, funcții, răspundere) care nu se vor epuiza o dată cu risipirea tranzitului Lunii prin acest sector, în răstimpul amintit, pentru că, din 4 iunie, în casa a X-a, a ridicării în rang, își va începe tranzitul prin zodia Racului, Mercur, care va rămâne în acest semn până pe 27 iunie a. c. și, după ce va fi intrat în zodia Leului, pe fondul unei ample mișcări retrograde, el va reveni în Rac, tranzitându-l pentru a doua oară, între 19 iulie și 11 august a. c. În felul acesta, problemele importante de imagine, autoritate și putere, de succes și afirmare vor reprezenta, întreaga vară a acestui an, o constantă pentru Balanțe, ca de altfel și provocările ce vor veni dinspre familie ori blocajele legate de o soluție patrimonială, locativă, funciară. Între 6 iunie, după ora 22:16′, și 7 iunie, posibile întâlniri cu persoane importante.

