Între 26 mai, după ora 09:08‘, și 28 mai seara, unii își fac speranțe într-o iminentă reglementare bănească prin punerea în aplicare a unor măsuri legislative sau economice la ordinea zilei care privesc salariile, indemnizațiile, pensiile, ajutoarele, bursele, sporurile, încadrările avantajoase, etc. Pentru multă lume ele se vor concretiza și vor aduce o rezolvare poate nu la nivelul scontat dar utile.

Între 28 mai, după ora 21:32‘, și 31 mai, dimineața, fel de a vorbi răspicat și lipsit de menajamente care nu va fi acceptat prea ușor de către interlocutori. E nevoie de mai multă măsură, de prudență (față de oamenii susceptibili, cu funcții sau care nu au umor) ori de intuiția de a evita subiectele delicate care nasc reacții pătimașe.

Din 31 mai, după ora 08:49‘, consolidări domestice, nevoia de stabilitate în casă sau cu ajutorul unui patrimoniu (siguranță materială). Axa celor două case ale sănătății rămâne complicată pentru unii, delicată și șubredă pentru alții. Pe fond, sunt de evitat excesele, alimentaţia fistichie, medicația cu prea mulți factori de risc care să provoace alergii, intoxicații, intoleranțe, interacțiuni riscante.

Relațiile muncă stau și ele, în continuare, sub semnul stresului și, în afara unor obligații care stau sub semnul termenelor limită, nu se identifică vreo rază de relaxare sau de schimbare în bine. Sectorul sentimentelor și al relațiilor de prietenie își păstrează profilul volatil, ele transformându-l pe Vărsător într-un personaj distrat, indiferent, simpatic dar destul de puțin interesat sau profund. Atenție la activitățile în care Vărsătorul are tentația să se implice și care pot să conțină un viciu de legalitate sau o intenție incorectă (se profită de ei).

