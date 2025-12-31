Nu face nimic

De ce să te stresezi atât de mult pentru evenimente menite să încheie anul în forță? Iată câteva idei pentru a recupera (și a alina) disprețul, oboseala sau ura pe care Anul Nou le stârnește în tine. 

Decizia de a petrece Revelionul în pijamale riscă să declanșeze un sentiment teribil de FOMO (frica de a rata ceva). Cu toate acestea, așa cum a explicat psihologul și psihoterapeutul FSP Adèle Zufferey într-un articol despre singurătatea în timpul sărbătorilor, nimic nu ne obligă să cedăm presiunii:

„Presiunea socială este să stai afară până în zori, să bei mult alcool și să fii foarte vesel, dar dacă vrei să stai în pijamale și să te culci la ora 22:00, e în regulă!”, a afirmat ea. „Avem dreptul să facem ce vrem, indiferent de filmele și reclamele cu care ne bombardează!”

Așadar, este absolut permis să ne îmbrăcăm în cele mai groase pijamale, să ne delectăm cu un maraton „Assassin’s Creed” sau să comandăm un platou de sushi în timp ce ne uităm la „The Holiday”!

Voluntariatul ajută la atenuarea tristeții

Uneori, nu dorința de a sărbători lipsește, ci invitații… După o mutare, o despărțire sau o anulare bruscă, s-ar putea să te trezești petrecând Revelionul mai singur decât de obicei. Deși nimic nu te împiedică să dansezi în bucătărie, această perspectivă s-ar putea să te întristeze.

„Când ești singur în timpul sărbătorilor, îți recomand să-ți imaginezi o zi care are o semnificație pentru tine”, sfătuiește psihologul și psihoterapeutul Brigitte Favre.

„Unii oameni ar putea dori să se uite la un serial vesel, să danseze sau să meargă la plimbare… Pentru alții, iubirea de sine implică și voluntariatul în cadrul unor organizații caritabile.” Experta observă că a-i servi pe ceilalți ajută la atenuarea tristeții prin crearea de conexiuni cu oamenii. 

Improvizează o petrecere anti-Revelion

Dacă cunoașteți alte persoane alergice la convențiile de Revelion, o idee originală ar fi să adunați toate contrariile acestei sărbători sub un singur acoperiș: în loc de șampanie, de exemplu, petreceți seara bând ceai sau sake.

În loc să vă alăturați atmosferei electrizante a unui club de noapte aglomerat, petreceți seara urmărind producții Disney, jucând runde nesfârșite de „Time’s Up” sau urmărind edițiile extinse ale „Stăpânului Inelelor” în timp ce ronțăiți o bezea. Și în loc să țipați la miezul nopții, întâmpinați noul an în liniște, cu un concert de nai. 

Coace ceva cu bunica

În mod convențional, petrecerea Anului Nou cu familia nu este „cool”. Sau, mai rău: un semn că viața ta socială este plictisitoare. Aceste stereotipuri sunt complet nefondate.

Dacă ești nerăbdător să petreci Revelionul cu familia, inclusiv cu bunicii tăi, cercetările îți vin în ajutor: un studiu realizat de Universitatea din Boston arată că legăturile strânse cu vârstnicii reduc simptomele depresive la toți cei implicați.

Și, din moment ce sfârșitul anului poate intensifica singurătatea (pentru 66% dintre oameni, potrivit CNN), petrecerea unei seri cu persoane potențial izolate le-ar putea însenina începutul de an. Mult mai bine decât să te prăbușești după o porție triplă de mâncăruri chinezești fierbinți!

Mănâncă… și asta e tot!

Sărbătorile sunt scuza perfectă pentru a ne delecta cu un festin. Dar nu este nevoie să ne limităm la un meniu tradițional. Fie că visăm la o terină de ciuperci, la un platou cu fructe de mare, la o felie fantastică de tort sau la un cocktail festiv, cel mai important lucru este să ne răsfățăm. 

Trecerea dintre ani este un prilej minunat pentru ca fiecare dintre noi să ne punem intenții pentru noul an, dar și pentru a le transmite celor dragi mesaje frumoase și gânduri bune. Cele mai frumoase urări de Anul Nou sunt cele încărcate de încredere, bunătate și recunoștință. Totuși, inspirația se lasă așteptată de multe ori, așadar, iată o mulțime de mesaje de Anul Nou din care te poți inspira la început de 2026.

