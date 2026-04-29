Ne apropiem cu pași repezi de sezonul estival, iar companiile de turism apasă serios pedala de accelerație pentru o vară de neuitat. Marea majoritate a românilor a început deja să-și facă planurile pentru vacanța de peste câteva luni.

Din ultimele analize de piață, preferințele turiștilor români rămân orientate către pachetele all inclusive, care reprezintă peste 95% din totalul rezervărilor pentru Antalya, de exemplu.

Asta înseamnă vacanțe fără griji, mese incluse, acces la facilități de distracție, fără bătăi de cap.

Românii preferă vacanțele de vară în Turcia

Conform reprezentanților companiei Christian Tour, durata medie a sejurului este de șapte nopți, iar principalele categorii de clienți sunt familiile cu copii și cuplurile.

Cele mai solicitate stațiuni sunt Side, Alanya, Belek și Kemer, apreciate pentru infrastructura hotelieră și facilitățile dedicate familiilor.

Aceste destinații sunt preferate pentru plajele extinse, hotelurile family-friendly, facilitățile pentru copii și diversitatea ofertelor de cazare.

Analiza mai evidențiază că românii preferă în special hotelurile de 4 și 5 stele, cu servicii ultra all inclusive, mini-cluburi pentru copii, evenimente de divertisment și camere adaptate familiilor.

Rafting, tiroliană și zbor cu balonul cu aer cald

Care sunt principalele activități pe care le caută românii când ajung în Turcia?

„Sǎ descopere și activitățile pe care le pot face în afara resortului, precum excursii la Pamukkale, în orașele antice Side sau Hierapolis, în Orașul Vechi Antalya, activitǎți în naturǎ precum rafting, tirolianǎ, excursii la Canionul Koprulu și, nou introdus în ofertǎ, zbor cu balonul cu aer cald deasupra Teatrului Antic Aspendos”, spune Cristian Pandel, CEO-ul companiei.

Invazie românească în Antalya. Dependența de all-inclusive: jumătate de milion de turiști iau cu asalt Turcia

Pentru ca vara să fie una memorabilă, compania anunță introducerea a 495 de zboruri charter, echivalentul a 29 de curse săptămânale.

Cu plecări din 15 aeroporturi din țară: București, Timișoara, Arad, Oradea, Baia Mare, Satu Mare, Cluj-Napoca, Târgu Mureș, Sibiu, Brașov, Craiova, Constanța, Suceava, Iași și Bacău.

Peste 400.000 de români aleg Turcia

Potrivit datelor prezentate, România s-a clasat în 2025 pe locul 7 în topul piețelor internaționale pentru Antalya, cu aproximativ 416.000 de turiști români sosiți în destinație.

„După un vârf atins în 2024, Antalya își menține atractivitatea pentru piața românească, iar perspectivele pentru 2026 sunt pozitive, oficialii turci estimând depășirea pragului de 400.000 de turiști români”, notează reprezentanții companiei de turism.

În ceea ce privește clasamentul țărilor din care provin turiștii care aleg Antalya, Rusia se află pe primul loc, urmată de Germania și Marea Britanie.

„Antalya oferă opțiuni pentru toate bugetele, de la pachete accesibile până la resorturi premium, ceea ce explică popularitatea constantă a destinației în rândul românilor”, adaugă Pandel.

64% dintre români merg în vacanță pentru odihnă

Jumătate dintre români își vor petrece vacanța de vară în România. Ca destinație, 23% au ales să meargă la mare, aproape 20% la munte, iar puțin peste 7% aleg să meargă la rude sau la țară, rezultă dintr-un sondaj realizat de CEC Bank în luna august a anului trecut.

Aeroporturile vor deveni neîncăpătoare în perioada următoare. Foto: freepick.com

În afară de cei care merg în concediu în țară, aproximativ 33% dintre români susțin că nu vor pleca deloc în concediu în această vară, iar un procent de 16,75% dintre cei chestionați își vor petrece vacanța în străinătate.

Odihna reprezintă principalul motiv pentru 64% dintre românii care merg în vacanță, în timp ce peste 35,5% dintre respondenți declară că vor îmbina utilul cu plăcutul. Foarte puțini, sub 1% dintre români, au declarat că merg în vacanță strict pentru cumpărături.

Românii strâng bani din timp pentru vacanțe

Conform aceluiași studiu, în ceea ce privește rezervările pentru vacanță, 57,5% dintre români au menționat că se ocupă personal de acest aspect.

24% nu obișnuiesc să facă rezervări, în timp ce aproximativ 13,5% dintre ei apelează la serviciile unei agenții de voiaj. Doar puțin peste 5% apelează la recomandările cunoștințelor.

De unde fac rost de bani pentru vacanță? Peste 77% dintre respondenți au răspuns că strâng banii din timp, făcând economii pe parcursul anului.

Vara aduce relaxare pentru marea majoritate a românilor. Foto: freepick.com
Vara aduce relaxare pentru marea majoritate a românilor. Foto: freepick.com

Mult mai puțini (9%) se împrumută de la prieteni, puțin sub 7% spun că folosesc tichetele de vacanță pentru plata concediului, iar aproape 5% apelează la cardul de credit. Foarte puțini, adică 2%, spun că primesc prime de concediu de la angajator.

Referitor la modul în care vor face plățile în concediu, peste 38% dintre respondenți spun că vor plăti cash, iar circa 22% vor folosi o combinație de plată cash și card (de debit sau de credit).

Puțin peste 17% vor plăti doar cu cardul de debit, aproape 6% doar cu cardul de credit, iar puțin peste 5% vor utiliza atât cardul de credit, cât și numerar.

