Cazare pentru toate buzunarele

Neum, singurul oraș de coastă din Bosnia și Herțegovina, rămâne una dintre cele mai accesibile destinații de pe litoralul Mării Adriatice, chiar dacă prețurile au crescut ușor comparativ cu anii trecuți. În timp ce costurile pe coasta croată au atins cote record în această vară, Neum continuă să atragă turiști cu oferte avantajoase pentru cazare și masă, potrivit Blic, parte a grupului Ringier.

În plin sezon estival, turiștii pot găsi la Neum opțiuni de cazare pentru toate bugetele. O noapte într-un apartament pentru un cuplu costă între 50 și 70 de euro (100-140 KM), în funcție de locație și facilități. Cei care caută variante economice se pot caza cu prețuri cuprinse între 35 și 46 de euro (70-90 KM) pe noapte, în timp ce apartamentele luxuriante, situate pe malul mării sau oferind priveliști spectaculoase, ajung la aproximativ 153 de euro (300 KM) pe noapte.

Pentru familiile cu doi sau trei copii, costurile pentru cazare variază între 70 și 120 de euro pe noapte, în funcție de proximitatea față de plajă și de facilități.

Mâncare la prețuri accesibile

Pe lângă cazare, Neum este atractiv și prin prețurile rezonabile din restaurante și localuri. O cafea costă între 1 și 2,5 euro, iar o masă rapidă la fast-food, cum ar fi o porție de kebab, variază între 5 și 8 euro. Pizza este disponibilă la prețuri între 6 și 10 euro, iar preparatele din pește și fructe de mare se încadrează între 10 și 25 de euro.

Pentru o cină completă, două persoane pot mânca într-un restaurant obișnuit, cu băuturi incluse, pentru 20-40 de euro, o sumă semnificativ mai mică decât pe litoralul croat.

Buget pentru o vacanță de șapte zile

Pentru o vacanță de o săptămână la Neum, două persoane ar trebui să aloce între 580 și 1.000 de euro, în funcție de preferințele culinare și de tipul cazării alese. Costul zilnic pentru cazare, masă și băuturi variază între 80 și 140 de euro.

Alte cheltuieli pot include parcarea, care costă între 5 și 7 euro pe zi, deși multe unități de cazare oferă această facilitate gratuit. Cei care preferă să gătească singuri pot economisi suplimentar, deoarece prețurile din piețele locale sunt similare cu cele din restul țării.

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