Proiectele includ soluții hibride care combină parcuri fotovoltaice cu baterii, parcuri eoliene cu baterii, dar și configurații independente BESS (Battery Energy Storage System).

Baterii ale Aj Brand în România: 2.204 MWh, gata în 2027

În plus, acestea vor beneficia de stații de transformare și infrastructură pentru conectarea la rețea, fiind implementate ca parte a pachetelor EPC complete oferite de companie.

Reprezentanții Aj Brand subliniază că „flexibilitatea rețelei și capacitatea de echilibrare sunt cerințe-cheie pentru integrarea generării regenerabile suplimentare. Stocarea cu baterii la scară utilitară este una dintre tehnologiile care permite un sistem energetic mai flexibil și mai rezistent, susținând totodată integrarea capacității regenerabile suplimentare”.

Conform datelor publicate de Transelectrica în această lună, capacitatea de stocare a energiei electrice instalată în România a ajuns la peste 1.600 MWh, cu o putere totală de aproape 900 MW.

În doar două luni, s-a înregistrat o creștere de 500 MWh, datorită intrării în funcțiune a unor proiecte de mari dimensiuni.

Aj Brand, una dintre cele mai mari companii antreprenoriale românești din sectorul energiei regenerabile, a încheiat anul 2025 cu venituri de 120 de milioane de euro.

Fondată în 2008 de Adrian și George Stan ca un contractor pentru lucrări electrice, compania și-a extins activitatea, devenind un important furnizor de soluții EPC și un jucător-cheie în dezvoltarea, construcția și operarea proiectelor de energie regenerabilă.

Ce sunt bateriile (BESS) și cât timp funcționează

BESS este acronimul de la Battery Energy Storage System, adică sistem de stocare a energiei electrice cu baterii.

Practic, este o instalație formată din:

baterii de mare capacitate (de regulă litiu-ion, dar pot exista și alte tehnologii)

invertoare, care transformă curentul continuu din baterii în curent alternativ și invers

sisteme de control și monitorizare

echipamente de răcire și protecție.

Aceste sisteme funcționează astfel:

încarcă bateriile atunci când există surplus de energie în rețea sau când producția din surse regenerabile (eoliană, solară) este ridicată

descarcă energia atunci când cererea este mare sau producția regenerabilă scade.

De exemplu, într-o zi însorită, un parc fotovoltaic poate produce mai multă energie decât este necesară la prânz. Un BESS stochează surplusul, iar seara, când soarele apune și consumul crește, energia este livrată în rețea.

În exemplul de mai sus, o capacitate totală de 2.204 MWh înseamnă că cele patru sisteme pot stoca împreună 2.204 megawați-oră de energie.

Cât timp pot furniza această energie depinde de puterea lor nominală (MW). De exemplu:

dacă au o putere totală de 551 MW, ar putea funcționa aproximativ 4 ore (551 MW × 4 h = 2.204 MWh)

dacă puterea este 1.102 MW, autonomia ar fi de aproximativ 2 ore.

Astfel, valoarea exprimată în MWh indică cantitatea de energie ce poate fi stocată, iar valoarea în MW arată viteza cu care această energie poate fi livrată sau absorbită.

Care sunt cele mai mari trei baterii de stocare a energiei din România

Pe 26 iunie, România, reprezentată de secretarul de stat în Ministerul Energiei Cristian Buşoi, a semnat, la reuniunea miniştrilor Energiei ai UE, desfășurată la Luxemburg, acordul tripartit privind stocarea energiei, care prevede capacități de patru ori mai multe până în 2030.

În ceea ce privește proiectele individuale, România are trei dintre cele mai mari instalații de stocare a energiei din țară operaționale.

În aprilie 2026, capacitatea totală de stocare a energiei electrice din România era de 1.100 MWh. Până la mijlocul lunii iunie, această valoare a crescut cu 500 MWh, ajungând la 1.630 MWh și o putere instalată de 878 MW.

Comisia Europeană a dat undă verde unei scheme de sprijin pentru România, în valoare de 150 de milioane de euro (764 de milioane de lei), destinată dezvoltării capacităților de stocare a energiei electrice.

Măsura, notificată de autoritățile române, urmărește instalarea unor sisteme de stocare de cel puțin 2.174 MWh până la 31 decembrie 2030.

Totuși, bateriile de stocare ar scumpi electricitatea și mai mult, avertizează un expert.

Deși mai este mult de recuperat pentru a ajunge la nivelul altor țări din regiune, ritmul susținut de dezvoltare al sectorului de stocare în România arată o tendință promițătoare.

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