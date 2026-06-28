În ultima perioadă, relația dintre Anca Serea și Adi Sînă a fost intens comentată în mediul online, după ce internauții au observat mai multe schimbări și au început să speculeze că ei ar traversa o criză în căsnicie. „De la un neurmărit pe Instagram se pune… dar poate am pus noi un pariu, poate avem noi o strategie, v-ați gândit la chestia asta? Mi se pare atât de stupid, adică doi oameni care sunt de 16 ani împreună și au o familie, mi se pare stupid să stăm acum să ne agățăm de niște detalii din acestea”, a reacționat ulterior vedeta.

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Un alt subiect care a atras atenția internauților a fost lipsa verighetei de pe mâna vedetei. Anca Serea a explicat că motivul este unul cât se poate de simplu și nu are legătură cu relația sa.

„Nu port verigheta că m-am mai îngrășat puțin, și mi-a rămas mică și mie, și lui. Uite, de acum o să fac tot posibilul să o port. Nu stau cu verigheta în casă, nici cu cercei, nici cu nimic.”, a spus Anca Serea la Știrile Antena Stars.

Anca Serea și Adi Sînă, prima imagine împreună după zvonurile despărțirii.

Anca Serea a venit și cu o dovadă, liniștindu-și fanii că nu au probleme în căsnicie. Ea s-a afișat într-o ipostază romantică alături de artist, fiind zâmbitori, în timp ce pe fundal era piesa „Sunt nebun după tine” lansată recent de soțul ei.

„So, @adriansina cum facem cu divorțul ăla? 🙃”, a fost mesajul ei ironic.

De ce nu s-au mai afișat împreună Anca Serea și Adrin Sînă

Pentru a lămuri misterul absenței lor din mediul online — detaliu care alimentase inițial teoriile fanilor , Anca a făcut precizări. Vedeta a explicat că programul extrem de încărcat este singurul „vinovat” pentru lipsa postărilor de cuplu și a promis că va recupera rapid.

„Și încă ceva, suntem prea ocupați să ne postăm toată ziua bună ziua pe aici!Dar vă promit eu că de acum fac spam aici. Încep cu faptul că soțul este invitat la un festival foarte șmecher. @adriansina, mult succes!”

Așadar, prima apariție publică a celor doi după perioada tensionată de speculații confirmă că în familia Serea-Sînă este liniște și pace.

Foto: Instagram

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