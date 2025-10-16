Până la 88% dintre șoarecii vaccinați au rămas fără tumori

Studiul, condus de Universitatea din Massachusetts Amherst, a demonstrat că până la 88% dintre șoarecii vaccinați au rămas fără tumori, în funcție de tipul de cancer, relatează The Independent.

Mai mult, răspândirea bolii a fost redusă și chiar oprită complet în unele cazuri.

Cum funcționează vaccinul

Vaccinul utilizează o tehnologie inovatoare bazată pe nanoparticule lipidice care livrează doi adjuvanți diferiți. Adjuvanții sunt substanțe care ajută sistemul imunitar să recunoască și să elimine celulele canceroase.

Prabhani Atukorale, profesor asistent de inginerie biomedicală la UMass Amherst, explică:

„Prin proiectarea acestor nanoparticule pentru a activa sistemul imunitar prin activare multi-cale combinată cu antigene specifice cancerului, putem preveni creșterea tumorilor cu rate de supraviețuire remarcabile”.

Rezultate promițătoare în studiile pe șoareci

În cadrul studiului, șoarecii au fost vaccinați și apoi expuși la celule canceroase la trei săptămâni după vaccinare. Rezultatele au fost impresionante:

– 80% dintre șoarecii vaccinați cu noul „super” vaccin au rămas fără melanom;

– Niciunul dintre șoarecii vaccinați nu a dezvoltat metastaze pulmonare;

– Ratele de respingere a tumorilor au fost de 88% pentru cancerul pancreatic, 75% pentru cancerul de sân și 69% pentru melanom.

Atukorale subliniază importanța acestor rezultate: „Metastazele reprezintă cel mai mare obstacol în cancer”.

Vaccinul testat pe antigene specifice și celule canceroase: rezultate promițătoare

Cercetătorii au testat vaccinul folosind atât antigene specifice tipului de cancer, cât și celule canceroase luate direct din masa tumorală (lizat tumoral). Rezultatele au fost promițătoare în ambele cazuri.

Griffin Kane, cercetător postdoctoral la UMass Amherst și co-autor al studiului, explică:

„Răspunsurile celulelor T specifice tumorii pe care suntem capabili să le generăm – acesta este cu adevărat cheia beneficiului de supraviețuire”.

Potențial pentru multiple tipuri de cancer

Cercetătorii, al căror studiu a fost publicat în Cell Reports Medicine săptămâna trecută, susțin că designul lor „oferă o abordare platformă care ar putea fi utilizată pentru multiple tipuri de cancer”.

Deși rezultatele sunt foarte promițătoare, este important de menționat că vaccinul experimental nu a fost încă testat pe oameni.

Vor fi necesare studii clinice extensive pentru a determina eficacitatea și siguranța acestui tratament la oameni.

