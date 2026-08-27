Incidentul s-a petrecut joi, 27 august, în jurul orei 16.30, în timpul unor manevre de instrucție aeriană programate, potrivit TVR Târgu Mureș.

Din cauza unei rafale neașteptate de vânt, parașutistul a fost deviat de la punctul de aterizare. Cupola parașutei s-a încurcat în firele electrice, lăsându-l pe militar suspendat la câțiva metri înălțime deasupra solului.

„După părăsirea aeronavei și deschiderea parașutelor celor 11 militari participanți, viteza și direcția vântului s-au schimbat brusc, îngreunând aterizarea în siguranță în zona stabilită. În urma incidentului, doi militari au fost răniți și transportați la Unitatea de Primiri Urgențe Târgu Mureș, pentru acordarea îngrijirilor medicale. Momentan starea lor este stabilă hemodinamic si respirator, dar au rămas la UPU pentru investigații. Suntem alături de colegii noștri și le dorim însănătoșire grabnică”, au transmis reprezentanții Comandamentului Forțelor pentru Operații Speciale.

Conform procedurilor standard, aplicabile în cazul evenimentelor de instrucție militară, o comisie specială din cadrul Ministerului Apărării Naționale a preluat ancheta. Anchetatorii militari vor analiza condițiile meteorologice din momentul lansării, starea tehnică a echipamentului de parașutare și modul în care au fost respectate protocoalele de siguranță pe durata exercițiului.

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