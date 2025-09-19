Adolescenta a prezentat simptome îngrijorătoare imediat după ce a inhalat substanța. Personalul medical al școlii a intervenit prompt, oferindu-i primul ajutor. Ulterior, eleva a fost transportată cu ambulanța la Spitalul de Copii „Sfânta Maria” din Iași pentru îngrijiri specializate.

Cătălina Ionescu, managerul Spitalului de Copii „Sfânta Maria”, a declarat: „Pacienta s-a prezentat cu tulburări de echilibru şi avea ameţeli. A fost internată în secţia de toxicologie a spitalului. Evoluţia este favorabilă, iar în cursul zilei de azi va fi externată”.

Luminiţa Doru, directorul școlii, a explicat că eleva a recunoscut că a inhalat o substanță dintr-un dispozitiv procurat online de o colegă. Conducerea unității de învățământ a alertat imediat autoritățile.

Poliția județului Iași a confirmat deschiderea unei anchete. Reprezentanții poliției au declarat: „Pe 17 septembrie, directorul unei şcoli din municipiul Iaşi a sesizat, prin apel 112, faptul că unei eleve, de 13 ani, i s-a făcut rău. La faţa locului s-a deplasat un echipaj de poliţie care a constatat că eleva a fost transportată la o unitate medicală pentru îngrijiri de specialitate. Se efectuează cercetări pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs evenimentul”.

Utilizarea țigărilor electronice în rândul tinerilor a devenit o problemă îngrijorătoare la nivel global. Experții în sănătate avertizează asupra riscurilor pe termen lung pentru sănătatea copiilor și adolescenților care folosesc aceste dispozitive. Medicii sunt alarmați de consumul ridicat de țigări electronice în rândul tinerilor din întreaga lume.



