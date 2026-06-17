Cea mai importantă recomandare a specialiștilor este planificarea călătoriei în extrasezon.

„Am vizitat Veneția după ce s-a încheiat sezonul de vârf, în luna octombrie – vremea a fost blândă, mult mai plăcută, iar toate mulțimile de turiști dispăruseră”, explică reporterul de turism al The Sun.

Cum eviți prețurile exorbitante de la gondole

O plimbare clasică de 30 de minute cu gondola pe canalele venețiene pornește de la un tarif standard de 80 de euro, iar suma poate crește considerabil dacă vrei să fii serenadat de un cântăreț în timpul traseului. Dacă vrei să experimentezi farmecul apei fără să îți golești conturile, ai la dispoziție două soluții excelente:

Gondola de 2 euro (traghetto): Pentru a simți experiența unei gondole cu doar 2 euro de persoană, poți urca la bordul unui traghetto. Acesta este o gondolă-taxi de dimensiuni mai mici, folosită în mod tradițional de localnici pentru a trece rapid de pe un mal pe celălalt al Marelui Canal.

Abonamentul de o zi pentru vaporetto: Un permis de 24 de ore pentru autobuzul acvatic (vaporetto) costă 25 de euro. Acest permis îți permite să urci și să cobori din ambarcațiuni în orice punct al orașului, oferindu-ți acces la aceleași priveliști uluitoare ca o gondolă, cu singura diferență că nu vei intra pe canalele secundare extrem de înguste.

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Unde mănânci și unde bei ieftin: Secretul din supermarket și cel mai vechi bar

Masa în oraș în Veneția este recunoscută ca fiind extrem de scumpă, dar există alternative pline de farmec care oferă un raport calitate-preț excelent. Supermarketurile din oraș sunt foarte accesibile și reprezintă o opțiune perfectă pentru bugetele restrânse.

Picnic pe ponton cu 40 de euro: O familie poate cumpăra o sticlă de vin, mezeluri fine și brânzeturi locale dintr-un supermarket cu aproximativ 40 de euro în total. Consumate direct pe un ponton de pe marginea apei, aceste produse oferă o experiență culinară mult mai pitorească decât majoritatea restaurantelor din oraș.

Cantina do Mori: Fondat în secolul al XV-lea, acesta este cel mai vechi și, probabil, unul dintre cele mai mici baruri de vinuri din Veneția. Localul te transpune în timp, oferind vinuri locale și cicchetti (gustări venețiene de tip tapas) la prețuri de doar câțiva euro. Barul este deschis de la ora 8:00 dimineața, dar nu te aștepta să găsești cafea, deoarece acolo se servește exclusiv vin.

Harry’s Bar: Dacă vrei să bifezi un loc legendar și bugetul nu este o problemă, acesta este localul unde fondatorul Giuseppe Cipriani Senior a inventat faimosul cocktail Bellini (piure de piersici albe și Prosecco) în anul 1948. Totuși, accesul este dificil, iar o singură băutură te va costa 22 de euro.

Ghidul restaurantelor renumite: Unde merită să rezervi o masă

Dacă vrei să iei masa într-un cadru organizat, iată opțiunile de top din oraș, testate de criticii culinari:

De Pisis (Hotel Bauer) oferă o priveliște superbă direct peste Marele Canal;

Ristorante Do Forni, modelat după trenul Orient Express – este localul unde au cinat Prințul Charles și Prințesa Diana în 1985;

Trattoria Al Gatto Nero servește fructe de mare proaspete din lagună, gătite de la zero

Bijuteriile ascunse din lagună: Giudecca, Murano și Burano

Orașul principal din lagună este axat aproape în totalitate pe turismul de masă, însă viața tradițională venețiană poate fi descoperită la doar o stație distanță.

Insula Giudecca: Situată imediat la sud de orașul principal și accesibilă rapid cu un vaporetto, această insulă are o atmosferă mult mai calmă. Aici trăiesc și lucrează majoritatea localnicilor. În atelierele de pe insulă poți vedea meșteșugari care creează măști tradiționale, obiecte din sticlă, suveniruri sau bijuterii din hârtie, în timp ce oamenii își cultivă legumele în propriile grădini.

Murano și Burano: Două insule din lagună care nu trebuie ratate sub nicio formă. Murano este recunoscută la nivel mondial pentru fabricile sale istorice de suflare a sticlei, în timp ce Burano este faimoasă pentru peisajul său desprins din cărțile poștale, datorită caselor multicolore.

Priveliștea de top și un sfat util despre cazare

Pentru cea mai frumoasă panoramă asupra orașului, destinația obligatorie este Campanila San Marco (turnul cu clopotniță) din celebra Piață San Marco. Cu o înălțime de 98,6 metri, structura a fost inițial un turn de veghe pentru nave. Intrarea costă 15 euro, iar în vârf se ajunge în doar 30 de secunde cu ajutorul unui lift modern.

În ceea ce privește cazarea, experții în turism recomandă să optezi pentru apartamentele de tip Airbnb în detrimentul hotelurilor clasice. Multe dintre aceste locuințe private ascund elemente de arhitectură venețiană originală, oferind o imersiune culturală mult mai puternică în atmosfera istorică a orașului.

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