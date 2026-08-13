Deși au ajuns la 2.650 de metri altitudine cu telecabina, aceștia au decis să coboare pe jos pe poteci abrupte. Grupul, format din 17 belgieni, 9 britanici, 7 austrieci și 3 americani, a pierdut traseul marcat și s-a aventurat pe un teren periculos.

Epuizați și fără echipamente adecvate, au fost nevoiți să solicite intervenția echipelor de salvare.

„Cărucioarele se aflau periculos de aproape de prăpastie”, a relatat Kronen Zeitung. Operațiunea de salvare a implicat două elicoptere și a vizat evacuarea a 14 persoane, costurile fiind estimate la zeci de mii de euro.

În Austria, turiștii pot fi obligați să suporte aceste cheltuieli dacă sunt considerați vinovați pentru declanșarea intervenției, mai scrie 20 minutes.

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