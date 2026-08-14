Șoferul a fost reținut pentru 24 de ore

Bărbatul de 50 de ani ar fi suferit o criză de epilesie în timp ce conducea, iar din această cauză a pierdut controlul volanului. În urma cercetărilor efectuate în cauză, Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Brașov a informat că bărbatul care a provocat tragedia din centrul orașului, deși știa că este bolnav, a renunțat ulterior, în mod voit, să ia medicamente.



„Actele medicale arată faptul că bărbatul de 50 de ani cunoștea faptul că suferă de o afecțiune medicală cronică, a urmat tratament pe care în mod conștient l-a întrerupt, deși știa că i-ar putea influența starea de conducere. Vorbim despre o afecțiune cronică care creează convulsii și afectează starea temporară a conducătorului auto”, au precizat reprezentanții IPJ Brașov.

Întrebați de jurnaliști dacă a fost vorba despre o criză de epilepsie, aceștia au răspuns: „Da, este vorba de o criză de epilepsie după actele medicale pe care le avem în acest moment”.

Conducătorul auto a fost citat, joi seară, la secția de poliție și a fost reținut pentru 24 de ore sub acuzația de ucidere din culpă și vătămare corporală din culpă.

Amintim că acesta a fost dus la spital după accident, însă a refuzat să rămână internat.

Doi turiști au murit după ce au fost loviți pe trotuar

Un autoturism condus de un bărbat de 50 de ani a urcat, marți seară, pe un sens giratoriu din municipiul Brașov și a lovit în plin trei pietoni aflați pe trotuar. În urma impactului violent, doi bărbați au murit.

Este vorba despre un turist german de 34 de ani și un tânăr de 26 de ani din Piatra Neamț. Un alt turist german, în vârstă de 31 de ani, a fost grav rănit.

Șoferul a fost testat pentru alcool și droguri, rezultatele fiind negative.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE