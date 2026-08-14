Ideea care a salvat afacerea familiei

În 1985, abatorul cumpărat de Jack Link de la rudele sale intrase sub protecția legii falimentului. Avea 40 de ani, o soție și doi copii adolescenți și încerca să găsească un produs care să-i permită să-și salveze afacerea. Familia avea deja experiență în industria alimentară. Deținea un magazin deschis încă din 1885 și producea cârnați și alte produse din carne.

Jack Link a încercat mai multe idei, de la chipsuri de cartofi la batoane din cereale expandate. Punctul de cotitură a venit însă după ce fiul său, Troy, pe atunci în vârstă de 15 ani, a adus acasă mai multe pachete de beef jerky, carne de vită uscată. Link s-a uitat la preț și și-a dat seama că, având experiență în creșterea vitelor și procesarea cărnii, ar putea produce propria variantă.

A folosit afumătoriile familiei și o rețetă despre care spune că provenea de la străbunicul său, un producător de cârnați născut în Germania. Primele pachete au fost vândute în magazinul familiei sub numele „Beef Steak”. Produsul a prins rapid, iar afacerea a devenit profitabilă.

De la un magazin local la sute de milioane de dolari

Familia Link a început să distribuie carnea uscată în tot mai multe magazine și să cumpere mici firme concurente din Midwest pentru a-și crește producția. Un impuls important a venit în anii ’90, când dieta Atkins și interesul pentru alimentele bogate în proteine au devenit foarte populare în Statele Unite.

La începutul anilor 2000, Link Snacks ajunsese deja la vânzări de peste 300 de milioane de dolari pe an. Tot atunci, Troy Link a început să joace un rol tot mai important în companie. După ce a studiat business și marketing, a devenit președinte al Link Snacks în 2003.

Reclama cu Sasquatch care a dus vânzările în sus

Troy Link a vrut ca brandul să nu pară încă o companie alimentară americană fără personalitate. Împreună cu agenția Carmichael Lynch, compania a lansat o campanie publicitară construită în jurul lui Sasquatch, creatura legendară cunoscută și drept Bigfoot.

Reclamele au devenit populare pe YouTube, iar din 2006 au început să fie difuzate la nivel național. În 2008, compania a investit 10 milioane de dolari în publicitate pe rețele precum ESPN, Comedy Central și Discovery. Potrivit Link Snacks, în primii doi ani de difuzare la nivel național, vânzările Jack Link’s au crescut cu 47%.

A cumpărat branduri de la Unilever și a construit o fabrică de 450 de milioane de dolari

În 2013, Troy Link i-a urmat tatălui său în funcția de CEO, iar Jack Link a rămas președintele consiliului de administrație. Un an mai târziu, compania a cumpărat divizia de gustări din carne a Unilever. Tranzacția a inclus brandurile europene BiFi și Peperami, precum și o fabrică din Ansbach, Germania.

Expansiunea a continuat și în SUA. Link Snacks a construit în Perry, Georgia, o fabrică de aproximativ 38.300 de metri pătrați, în valoare de 450 de milioane de dolari, care a început producția în 2025. Troy Link spune că ambiția familiei este și mai mare.

„Ar trebui să dublăm compania, cel puțin, la fiecare 10 ani”, a declarat el pentru CNBC Make It.

Vânzări de peste 1,6 miliarde de dolari într-un singur an

Astăzi, Link Snacks are opt branduri principale, printre care Jack Link’s, Lorissa’s Organic Snacks și Country Fresh Meats. Compania a beneficiat și de noul val de interes pentru alimentele bogate în proteine. În 2025, piața gustărilor din carne a depășit 5 miliarde de dolari în magazinele fizice din SUA, potrivit Nielsen IQ.

În același an, Link Snacks a generat vânzări de peste 1,6 miliarde de dolari doar în retailul fizic din Statele Unite. Cifra reprezintă vânzările companiei prin acest canal, nu valoarea firmei.

„Controlăm totul, de la vacă până la consumator”

Compania se confruntă însă și cu prețuri ridicate la carnea de vită și cu o concurență puternică, atât din partea marilor producători, cât și a unor branduri noi care promovează produse fără zahăr sau conservanți artificiali. Troy Link susține că unul dintre avantajele companiei este controlul pe care îl are asupra întregului proces, de la achiziția animalelor până la procesare și ambalare.

„Practic, controlăm totul, de la vacă până la consumator”, spune el.

Jack Link are acum 80 de ani și este în continuare președintele consiliului de administrație. Întrebat care a fost rețeta succesului, fondatorul a rezumat-o simplu: „Muncă serioasă și un produs bun”.

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