Cele mai ieftine orașe europene pentru un weekend

Conform unui studiu realizat de Getsby, bazat pe datele platformei de costuri de călătorie Budget Your Trip, Polonia domină topul destinațiilor europene accesibile. Analiza a luat în considerare costurile zilnice medii pentru cazare, mâncare și transport public, fără a include prețurile zborurilor, care pot varia semnificativ.

Wrocław, supranumit „Orașul Podurilor”, este cea mai ieftină destinație europeană pentru un weekend în doi. Costurile zilnice medii sunt de 41 de euro de persoană, iar o escapadă de două zile ajunge la numai 163 de euro pentru două persoane.

În medie, turiștii cheltuie 18,75 de euro pe mâncare și 5,85 de euro pe transport. Printre atracțiile principale ale orașului se numără Rynek, una dintre cele mai mari piețe medievale din Europa, și Hala Stulecia, un obiectiv protejat de UNESCO.

Poznań și Katowice: opțiuni bugetare atractive

Poznań ocupă locul al doilea, cu un cost mediu de 42 de euro de persoană pe zi. Un weekend pentru două persoane costă în jur de 168,50 de euro, iar turiștii pot explora Piața Veche colorată, Primăria istorică și insula catedralei, considerată locul de naștere al statului polonez.

Katowice, pe locul trei, necesită un buget de aproximativ 239 de euro pentru două persoane pe un weekend, ceea ce înseamnă 60 de euro pe zi de persoană. Atracția principală este Muzeul Sileziei, situat pe locul unui fost sit minier, care combină arta, istoria și o priveliște panoramică de pe un turn de observație.

Gdańsk și Kraków completează top 5

Gdańsk, clasat pe locul patru, oferă un sejur de weekend pentru două persoane la un cost de aproximativ 275,25 de euro, echivalentul a 69 de euro pe zi de persoană. Vizitatorii pot explora Piața Lungă și portul istoric, cu faimosul macaral Gdańsk, simbol al istoriei maritime a orașului.

Kraków încheie top cinci, cu cheltuieli estimate la 295 de euro pentru două zile în doi, adică 73,75 de euro pe zi de persoană. Printre atracțiile de neratat se numără cartierul evreiesc Kazimierz, Hala de postavuri Sukiennice și Biserica Sfânta Maria, unde se poate auzi faimosul sunet de trompetă la fiecare oră.

Alternative accesibile în Europa

Pentru cei care au explorat deja Polonia, alte orașe europene oferă opțiuni la fel de prietenoase cu bugetul. Sofia, capitala Bulgariei, se află pe locul șase, cu un cost zilnic de aproximativ 77,25 de euro per persoană. Urmează Zagreb, Croația, cu 95 de euro pe zi, Malmö, Suedia, cu 105 de euro, și Budapesta, Ungaria, cu 111 de euro pe zi de persoană.

Cele mai scumpe destinații din Europa

În partea opusă a clasamentului, orașele elvețiene domină topul celor mai costisitoare destinații. Potrivit Euronews, Zürich este cel mai scump oraș european pentru un weekend în doi, cu un cost total de 1.325 de euro, adică 331 de euro pe zi de persoană. Cheltuielile pentru mâncare ajung la 112 de euro zilnic, iar cazarea în medie la 359 de euro pe noapte.

Berna și Basel urmează în clasament, cu un cost de 1.240 de euro și respectiv 1.189 de euro pentru un weekend în doi. Alte orașe scumpe includ Veneția (1.180 de euro) și Paris (1.133 de euro), unde cheltuielile pentru cazare, mâncare și transport pot atinge sume considerabile.

Acest studiu evidențiază diferențele semnificative dintre destinațiile europene, ajutând călătorii să aleagă locuri care să se potrivească cel mai bine bugetului lor.

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