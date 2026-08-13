Reguli stricte pentru pietoni

Regulile de traversare a străzilor din Italia sunt stricte și pot surprinde turiștii britanici obișnuiți cu libertatea de a traversa oriunde consideră sigur. În Marea Britanie , traversarea neregulamentară nu este sancționată prin lege, iar semafoarele și trecerile de pietoni sunt frecvente. În schimb, în Italia, traversarea necorespunzătoare poate duce la amendă. În același timp, în România, traversarea neregulamentară se încadrează în clasa I de sancțiuni și atrage o penalizare de 2 sau 3 puncte-amendă ceea ce însemnă ca această greșeală te poate costa între 430 și 648 de lei.

Ministerul britanic al Afacerilor Externe, Commonwealth și Dezvoltare (FCDO) a emis un avertisment important pe 10 august 2026, subliniind pericolele și regulile specifice pentru pietoni în Italia.

„Traficul poate fi aglomerat, rapid și haotic, mai ales în orașele mari. Fiți atenți când traversați străzile. Pietonii ar trebui să folosească trecerile de pietoni”, se arată în comunicatul FCDO.

În Italia, pietonii trebuie să traverseze strada doar pe trecerile de pietoni. Ministerul avertizează că „puteți fi amendat dacă traversați strada la o distanță mai mică de 100 de metri de o trecere de pietoni, dar nu o utilizați. Șoferii nu opresc întotdeauna, deși sunt obligați să o facă. Semnalul verde pentru pietoni permite și vehiculelor să vireze la dreapta pe trecere, așa că traversați cu precauție”.

Amenzile pentru nerespectarea acestor reguli variază între 26 de euro (aproximativ 133 de lei) și 102 de euro (aproximativ 520 de lei), o sancțiune ce poate afecta bugetul vacanței.

Alte măsuri de siguranță rutieră

Pe lângă traversarea străzilor, FCDO recomandă turiștilor britanici să fie precauți în zonele slab iluminate sau necunoscute, inclusiv în pasajele subterane.

„Ieșirile de urgență din tunelurile auto sunt destinate exclusiv utilizării de urgență în caz de nevoie și nu trebuie folosite ca rute pietonale”, au adăugat oficialii.

Restricții pentru șoferi

Călătorii care intenționează să închirieze o mașină în Italia trebuie să fie conștienți de restricțiile de trafic din centrele istorice ale orașelor.

„Pentru a conduce în centrul istoric al multor orașe italiene, este necesar un permis special, disponibil la majoritatea companiilor de închirieri auto. Granițele acestor zone sunt marcate cu literele ZTL pe un fundal galben. Dacă treceți de acest semn fără permis, numărul de înmatriculare va fi înregistrat de camerele de supraveghere și veți primi amendă”, a explicat Ministerul britanic, conform Express.

În plus, există o taxă de congestie în centrul orașului Milano, iar autoritățile din Roma pot restricționa traficul pentru a reduce poluarea.

„Aceasta înseamnă că anumite vehicule nu sunt permise pe drumurile din zona verde (fascia verde), care acoperă cea mai mare parte a Romei. Municipalitatea din Roma oferă informații suplimentare”, au transmis autoritățile.

Pentru cei care preferă să folosească taxiuri în loc să conducă, FCDO oferă sfaturi clare: „Folosiți doar taxiuri autorizate oficial, care au un semn de taxi pe acoperiș și numele companiei scris pe lateral. Comandați un taxi prin telefon, aplicație sau de la o stație oficială”.

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