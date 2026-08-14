  • Jean-Philippe Smet, mult mai bine cunoscut după numele său de scenă, Johnny Hallyday, a fost un cântăreț de muzică rock and roll și pop, precum și actor francez, creditat cu popularizarea rock’n’roll-ului în Franța. De-a lungul unei cariere impresionante de 57 de ani, „Elvis Presley” al Franței a lansat 79 de albume și a vândut peste 80 de milioane de discuri în lume. A câștigat cinci albume de diamant, 40 de albume de aur și 22 albume de platină.
  • Élisabeth Étienne, cunoscută sub numele de Babeth Étienne a devenit cunoscută după rolul uneia dintre femeile-jandarm alături de Louis de Funès în „Le Gendarme et les Gendarmettes” („Jandarmul și Jandarmerițele”) de Jean Girault. După ce a Hallyday a părăsit-o, l-a întâlnit pe un industriaș bogat de origine germană, Otto Kern. Împreună, au avut un fiu, născut în 1988, Otto Amadeus. Atunci și-a încheiat cariera.

Babeth Étienne, o fostă iubire uitată din viața lui Johnny Hallyday, a povestit despre căsătoria lor din 1981, celebrată la Beverly Hills, și despre cei trei ani de iubire pasională care au precedat despărțirea din februarie 1982.

Babeth Etienne cu un buchet de flori. Sursa foto: Instagram/Babeth Etienne
Babeth Etienne cu un buchet de flori. Sursa foto: Instagram/Babeth Etienne

„Sunt menționată atât de puțin în viața lui Johnny încât asta m-a durut îngrozitor”, a declarat Babeth. Și explică: „Totul a fost minimizat și redus la două luni de căsătorie. Dar au fost trei ani de iubire pasională”.

O întâlnire care i-a schimbat viața

La doar 22 de ani, Babeth Étienne, al cărei nume real este Élisabeth Étienne, l-a întâlnit pe Johnny Hallyday în faimoasa discotecă L’Élysée-Matignon, frecventată de personalități din lumea muzicii, teatrului și filmului.

Johnny, recent divorțat de Sylvie Vartan, a cucerit-o cu carisma lui. „Era amabil, grijuliu, carismatic”, își amintește Babeth.

Relația lor a evoluat rapid, iar cei doi au devenit de nedespărțit, călătorind împreună în Scoția și căutând un apartament comun.

Cererea neașteptată

Deși relația lor nu a fost lipsită de neînțelegeri, Johnny a cerut-o în căsătorie pe Babeth chiar în locul primei lor întâlniri. „A fost superrapid, nu am avut timp să mă gândesc mult la asta”, a mărturisit ea.

În ciuda mariajului lor de doar două luni, povestea lor a rămas una specială, iar Johnny însuși a avut numai cuvinte de apreciere pentru ea în cartea sa autobiografică „Dans mes yeux” („În ochii mei”).

„Nu a încercat să profite de situație […] a fost una dintre cele mai demne femei din viața mea. Privind în urmă, îmi dau seama că a fost una dintre cele mai valoroase femei din viața mea. O fată prea drăguță în corpul unei femei fatale”, a spus marele artist.

Actrița a povestit cum relația lor s-a încheiat brusc, în timp ce ea filma la Saint-Tropez. „Dacă aș fi știut…”, a mărturisit Babeth, referindu-se la decizia lui Johnny de a pleca la Paris pentru a participa la o emisiune TV.

„M-a devastat”

În timpul acelei filmări, artistul a întâlnit-o pe Nathalie Baye, iar această întâlnire avea să schimbe totul. „Știți continuarea…”, a adăugat ea, explicând că relația lor s-a sfârșit fără avertisment.

Căsătoria dintre Johnny Hallyday și Babeth Étienne a fost de scurtă durată. Cuplul s-a unit oficial în decembrie 1981, la scurt timp după divorțul lui de Sylvie Vartan (81 de ani). Totuși, doar două luni mai târziu, în februarie 1982, povestea lor s-a încheiat.

Ruptura a lăsat urme adânci. Babeth a aflat despre relația lui Johnny cu Nathalie Baye (1948-2006) prin intermediul revistelor, la doar câteva zile după ce acesta trebuia să revină la Saint-Tropez.

„Nu l-am mai văzut. O săptămână mai târziu, am citit despre idila lor în paginile unei reviste. M-a devastat!”, a mărturisit actrița.

În ciuda acestui final rapid, Babeth își amintește cu drag de momentele petrecute alături de rocker, mai ales în perioada când acesta se confrunta cu mari dificultăți financiare: „Johnny avea mari probleme cu fiscul, datora milioane de franci și nici măcar nu mai avea carnetul de cecuri. Îi lăsam bani dimineața pentru cumpărături și gătit. Era ca o inversare de roluri, el devenise femeia casei. Era adorabil”.

Cu timpul, Babeth și-a găsit alinarea alături de Otto Kern, cu care a avut un fiu în 1988.

I s-a interzis să meargă la funeralii

Cu toate că a fost refuzată la funeraliile lui Johnny Hallyday, Babeth a decis să-și împărtășească povestea în cartea „Je me souviens de nous” („Îmi amintesc de noi”).

Volumul detaliază momentele speciale ale relației lor, oferind o perspectivă nouă asupra acestei povești de iubire puțin cunoscute.

Pentru Johnny, Babeth a rămas „o fată prea bună într-un corp de femeie fatal”, o descriere care subliniază respectul pe care l-a purtat fostei sale soții.

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