Oana Radu spune că a slăbit 16 kilograme în 46 de zile, după ce, în ultimii trei ani, acumulase aproape 25 de kilograme. Artista a vorbit despre eforturile pe care le-a făcut pentru a-și schimba stilul de viață, dar și despre perioada copilăriei, când spune că mâncarea devenise o preocupare constantă.

Oana Radu a vorbit de-a lungul anilor despre perioadele în care greutatea sa a fluctuat considerabil. Artista spune că, în ultimii trei ani, a acumulat aproape 25 de kilograme și că a fost criticată pentru felul în care arăta.

De această dată, cântăreața susține că a ales din nou să se concentreze pe sport și pe alimentație. După 46 de zile, rezultatul anunțat de ea este o scădere de 16 kilograme. Oana Radu a ținut să împărtășească rezultatul cu cei care o urmăresc în mediul online și spune că a ales să își pună din nou ambiția la încercare.

„În ultimii trei ani, am acumulat aproape 25 de kilograme și m-ați blamat, m-ați judecat, m-ați jignit. Atunci când spui că nu mai poți, fă-o și fă-le și poze. Într-o lume plină de scurtături, tratamente-minune și tot felul de trucuri, eu am ales pentru a treia oară să-mi pun ambiția la bătaie”, a spus Oana Radu pe rețelele sociale.

„-16 kilograme în 46 de zile!”

Artista a dezvăluit apoi cât a slăbit în această perioadă. „Abia așteptam să împărtășesc cu voi asta! -16 kilograme în 46 de zile!”, a transmis Oana Radu.

Cântăreața a mai vorbit în trecut despre încercările sale de a-și schimba greutatea. Potrivit declarațiilor sale, în urmă cu mai bine de un deceniu ajunsese la aproximativ 120 de kilograme.

În 2014, artista spunea că a reușit să slăbească peste 50 de kilograme într-o perioadă relativ scurtă, ajungând la aproximativ 64 de kilograme.

A negat că și-ar fi micșorat stomacul

Transformarea de atunci a generat mai multe comentarii și speculații privind metoda prin care Oana Radu reușise să slăbească. Printre ipotezele vehiculate s-a numărat și cea a unei operații de micșorare a stomacului. Artista a negat public că ar fi apelat la o astfel de intervenție și a spus că rezultatul a fost obținut prin dietă și sport.

În ultimii ani, Oana Radu a continuat să vorbească despre perioadele în care greutatea sa a crescut sau a scăzut și despre încercările de a-și schimba stilul de viață.

Oana Radu: „Am mâncat 120 de eclere”

Artista a povestit și despre perioada copilăriei, când spune că avea o relație dificilă cu mâncarea și nu făcea aproape deloc mișcare.

Într-un podcast, Oana Radu și-a amintit un episod în care mama sa pregătise 120 de eclere și încercase să le ascundă. Femeia plecase la sora ei, însă artista spune că a găsit deserturile după ce le-a simțit mirosul.

„Am mâncat 120 de eclere mici. Eram foarte grasă și mama a încercat pe cât posibil să nu lase mâncarea la vedere. Era disperată deja de subiectul acesta, de faptul că eram foarte grasă și nu făceam nimic în sensul acesta. Nu doar că mâncam, nu făceam deloc mișcare. Toată ziua stăteam jos, cât de mult posibil.