Cele mai virale replici ale lui Marcel de la „Insula Iubirii”, sezonul 10. Ce perle a mai scos concurentul: „E bine că stai în Constanța și ai oceanul aproape”

Marcel Andrei, cunoscut publicului drept „Maluma de România”, continuă să atragă atenția prin replicile sale și în sezonul 10 al emisiunii „Insula Iubirii”. De această dată, concurent alături de soția sa, Armina, Marcel a avut mai multe vorbe care au ajuns rapid în atenția telespectatorilor.

Marcel Andrei a devenit cunoscut în sezonul 8 al emisiunii „Insula Iubirii”, difuzat în 2024, iar replicile sale au ajuns rapid subiect de discuție în mediul online. Accentul său amestecat, folosirea unor expresii în engleză și spaniolă și formulările neobișnuite au fost printre elementele care au atras atenția publicului.

În sezonul 10, Marcel a revenit în Thailanda, de această dată în calitate de concurent, alături de soția sa, Armina. Iar apariția sa a venit cu o nouă serie de expresii care au stârnit reacții în rândul telespectatorilor.

Marcel Andrei continuă seria replicilor virale la „Insula Iubirii”

Printre replicile rostite de Marcel în noul sezon se numără și: „Vorba lui bunelu... acum vine capra la cârlig, știi”. Concurentul a apelat și la alte formulări care au atras atenția prin felul în care le-a construit. „E bine că stai în Constanța. E oceanul aproape. Și dacă plouă sau e frig, tot e bine... că e oceanul”.

O altă replică devenită memorabilă a fost: „Sunt umblat în lume, nu sunt umblat ca țestu”.

Marcel a avut o explicație proprie și pentru alegerea Sandrei, una dintre ispitele din emisiune.„Pe Sandra am ales-o că e din Constanța și mi-a adus aminte de unchiul meu Marian”.

Un alt moment care a intrat în seria replicilor sale a avut loc în timp ce Marcel vorbea cu peștii. „Ce faceți, frumoșilor? N-are taica, că v-ar da mâncărică. Dar nu știu ce mâncați voi”.

Ce spune Marcel despre Armina

În sezonul 10, Marcel participă la „Insula Iubirii” alături de soția sa, Armina. Într-una dintre intervențiile sale, concurentul a făcut o comparație neobișnuită atunci când a vorbit despre partenera sa.

„Când dă cu pumnul, moare vițelul în vacă. E tanc rusesc”, a spus Marcel despre Armina.

Relația celor doi este pusă la încercare în cadrul emisiunii, iar participarea lor marchează o schimbare față de sezonul în care Marcel a devenit cunoscut publicului.

„Pompei” Marinarul

Printre formulările care au atras atenția s-a numărat și o referire la celebrul personaj de desene animate Popeye Marinarul. Marcel a spus „Pompei” Marinarul.

Nu este însă primul sezon în care felul său de a vorbi ajunge să fie discutat în mediul online.

„Holaaa, mami! Que guapaa!”

În sezonul 8, Marcel Andrei a devenit viral și datorită modului în care combina româna cu expresii în spaniolă și engleză.

Una dintre replicile care au rămas asociate cu apariția sa în emisiune este:

„Holaaa, mami! Que guapaa!”

De asemenea, termenul „dezaardare” s-a numărat printre cuvintele pronunțate sau adaptate într-un mod neobișnuit de Marcel și preluate ulterior în comentariile fanilor.

Expresiile care au devenit meme-uri

În primul său sezon, Marcel a folosit și adaptări fonice ale unor cuvinte din engleză și spaniolă. Printre acestea s-au numărat expresii legate de „samset”, adaptarea lui „sunset”, dar și alte formulări care au fost transformate ulterior în meme-uri pe internet.