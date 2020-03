De Flavius Toader,

O informație privind efectul vitaminei C asupra infecțiilor cu coronavirus a circulat intens pe rețelele sociale în ultimele zile.

Potrivit MedicineNet, Shanghai Medical Association a emis prin consens o declarație a experților privind tratamentul pentru COVID-19, boala cauzată de noul coronavirus, în care recomandă utilizarea dozei mari de vitamină C.

Doctorul Richard Cheng, PhD, editorul ediției chineze a Orthomolecular Medicine News Service, a precizat că în China ar exista trei studii clinice care ar fi dovedit acest lucru.

Cheng afirmă că autorul primului studiu i-a spus că rezultatele preliminare sunt promițătoare și că administrarea a 24 de grame zilnic pacienților cu COVID-19 a dus la reduceri semnificative ale inflamației.

Cel puțin deocamdată, aceste informații nu au fost verificate de sursele occidentale, care avertizează că toate studiile de până acum nu confirmă rolul atât de puternic al vitaminei C.

Într-un articol păublicat pe site-ul Școlii de Medicină de la Harvard, doctorul Todd Ellerin a precizat că nu există deocamdată dovezi că suplimentele, precum vitamina C, ar ajuta recuperarea mai rapidă în cazul infecțiilor cu coronavirus.

Și doctorii români spun același lucru. Într-un interviu pentru Radio România Actualități, doctorul Adrian Marinescu a demontat acest mit.

”Cu siguranță că nu poate!”, a declarat el, întrebat dacă vitamina C poate vindeca infecția cu coronavirus.

”Eu aș spune în felul următor: e clar că o alimentație sănătoasă, așa cum încercăm să spunem mereu, ne ajută să avem un echilibru mai bun al organismului. Asta înseamnă că avem o imunitate mai bună, lucru care nu se face peste noapte. Sigur că o persoană care are o alimentație sănătoasă va rezista mai bine în fața bolilor infecțioase.

Concret, legat de noul coronavirus, categoric că nu e o legătură directă. E adevărat că nu există un tratament dovedit în acest moment. Și atunci, mi-aș pune problema așa: vitamina C este în regulă pentru organism, dar știți foarte bine că putem s-o obținem dacă mâncăm fructe.

Nu-i nicio problemă să iau vitamina C din alimentație, eventual să iau un supliment de vitamina C, n-are nicio legătură cu tratarea țintită a gripei, pentru că și la gripă era aceeași discuție. Vorbeam ba de gripă, ba de noul coronavirus. Nu există un tratament care să meargă direct: am luat vitamina C și am scăpat de coronavirus. Acesta este un mit care trebuie demontat!”, a spus doctorul.

Sheena Cruickshan, profesor de imunologie, la Universitatea din Manchester, a declarat la rândul său că dozele mari de vitamina C nu au probabil vreun rost pentru oamenii care au o alimentație echilibrată.

Vitamina C este importantă pentru sistemul imunitar, dar ea nu este stocată în organism. ”Consumul zilnic de fructe și legume este cel mai bun mod de a menține nivelul necesar de vitamine”, a spus aceasta pentru The Guardian.

Dacă consensul medical va arăta altceva în viitor rămâne de văzut.

Potrivit MedicineNet, ZhiYong Peng, doctor la Departamentul de Terapie Critică Medicală la Spitalul Zhongan al Universității Wuhan, a înregistrat pe ClinicalTrials.gov faza a doua a studiului clinic de testare a eficacității infuziei de vitamină C în tratamentul infecției respiratorii severe acute (Severe Acute Respiratory Infection – SARI) asociate cu noul coronavirus.

Studiul notează că vitamina C este un antioxidant care poate ajuta la prevenția afecțiunilor pulmonare.

Testul clinic arată că vitamina C reduce răspunsul inflamatoriu, prevenind și scurtând durata răcelii obișnuite. Descrierea arată în continuare că insuficiența de vitamină C este asociată cu risc crescut și severitate a infecțiilor gripale. Echipa urmărește să observe dacă vitamina C are efecte similare și împotriva pneumoniei asociate cu COVID-19, notează MedicineNet, citată de Hotnews.

