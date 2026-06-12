În 2026, compania operează 10 rute către șase insule din Grecia, inclusiv Cefalonia, cea mai nouă destinație a verii. Zborurile către insulele grecești sunt disponibile din trei orașe din România: București, Cluj-Napoca și Timișoara. Iar tarifele pornesc de la 129 de lei dus.

Zboruri din București, Cluj-Napoca și Timișoara

Cele șase rute din București Otopeni către unele dintre cele mai căutate destinații insulare din Grecia suunt: Cefalonia, Corfu, Heraklion (Creta), Mykonos, Santorini și Zakynthos.

Cefalonia este renumită pentru peisajele sale spectaculoase, satele pitorești de pe litoral și impresionanta plajă Myrtos, fiind o destinație preferată de călătorii în căutare de natură și relaxare. Mykonos și Santorini, două dintre cele mai emblematice insule ale Mării Egee, oferă vizitatorilor combinația perfectă între peisaje de poveste, o atmosferă cosmopolită și apusuri memorabile.

Din Cluj-Napoca, compania aeriană le oferă călătorilor în această vară conexiuni directe către Corfu, Heraklion și Zakynthos.

Corfu este ideală pentru cei care își doresc atât relaxare pe plajă, cât și experiențe culturale, cucerind vizitatorii prin peisajele sale verzi, apa curată și patrimoniul bogat. Heraklion reprezintă, în schimb, poarta de intrare către fascinanta istorie a Cretei, oferind acces facil la vestigii antice precum celebrul Palat din Knossos.

Pasagerii care pleacă din Timișoara se pot bucura, de asemenea, de zboruri directe către Zakynthos în 2026, una dintre cele mai frumoase insule din Marea Ionică

Zakynthos completează oferta prin apele sale turcoaz, stâncile spectaculoase, peșterile marine impresionante și faimoasa plajă Navagio, cunoscută în toată lumea. Cu plaje nealterate, o atmosferă relaxată și sate tradiționale, insula este o destinație de vis pentru turiștii care caută atât relaxare, cât și aventură, alături de autenticitatea specifică insulelor grecești.

Românii pot călătorii și către alte destinații de vacanță

Pentru a diversifica și mai mult oferta de vară, pasagerii Wizz Air din România se pot bucura de zboruri directe către o gamă largă de destinații populare din zona mediteraneeană, ideale atât pentru escapade scurte, cât și pentru vacanțe însorite mai lungi.

Printre acestea se numără Larnaca, în Cipru, cunoscută pentru litoralul său și patrimoniul cultural bogat, Dubrovnik, în Croația, spectaculosul oraș de la Marea Adriatică renumit pentru centrul său istoric, sau Nisa, pe Coasta de Azur, care oferă o combinație perfectă între plaje, cultură și eleganță.

Călătorii pot descoperi, de asemenea, unele dintre cele mai îndrăgite destinații din Italia, inclusiv Alghero din Sardinia, Bari, Brindisi, Catania din Sicilia, Napoli și Pescara, fiecare remarcându-se prin farmecul litoralului, gastronomia apreciată și istoria bogată.

Alte opțiuni atractive includ Valletta, în Malta, precum și destinații vibrante din Spania, precum Alicante, Barcelona, Castellón, Málaga, Palma de Mallorca și Valencia. Pe listă se află și Antalya, celebra stațiune turcească de la Marea Mediterană, apreciată pentru plajele sale spectaculoase, resorturile de lux și obiectivele istorice.

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