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Ce conține acordul anunțat de Donald Trump?
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Teheranul neagă semnarea duminică
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Tensiuni în Strâmtoarea Ormuz: Drone doborâte în pline negocieri
Acum 49 minute
Scepticism pe străzile din Teheran și proteste de stradă

Cu toate acestea, semnalele care vin dinspre Teheran sunt nuanțate și transmit o doză importantă de scepticism diplomatic. Deși autoritățile iraniene confirmă că negocierile intense din ultimele săptămâni se apropie de final, calendarul propus de Trump este privit cu reținere.

00:35 - Acum 29 minute
14-06-2026

Ce conține acordul anunțat de Donald Trump?

Mesajul publicat de președintele american a fost primit cu un amestec de optimism și prudență de către cancelariile internaționale. Trump a insistat că noua înțelegere va bloca definitiv accesul Iranului la arma atomică, o abordare radical diferită de vechiul acord nuclear (JCPOA).

„Acordul este programat să fie semnat mâine și, imediat după semnare, Strâmtoarea Ormuz va fi DESCHISĂ TUTUROR”, a scris Donald Trump pe Truth Social.

Liderul de la Casa Albă a abordat și unul dintre cele mai sensibile puncte ale disputei: stocurile de uraniu îmbogățit ale Iranului, despre care se crede că au fost îngropate în urma unor atacuri aeriene americane anterioare.

„Când totul se va calma, vom merge acolo și vom lua Praf Nuclear… îl vom dilua și îl vom distruge, fie în Iran, fie în Statele Unite”, a adăugat președintele SUA, avertizând totodată că Washingtonul păstrează deschisă „alternativa supremă” în cazul în care procesul eșuează.

Premierul israelian, Benjamin Netanyahu, a confirmat parțial această viziune, declarând că Donald Trump i-a garantat personal că orice formă de acord va include eliminarea completă a materialului nuclear îmbogățit din posesia Teheranului.

00:25 - Acum 39 minute
14-06-2026

Teheranul neagă semnarea duminică

De cealaltă parte, purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmaeil Baqaei, a temperat entuziasmul Casei Albe. Acesta a precizat sâmbătă că, deși există un avans considerabil în discuții, data oficială a semnării nu a fost încă stabilită.

„Nu va fi mâine [duminică]”, a subliniat Baqaei, completând însă că „posibilitatea ca acest lucru să se întâmple în zilele următoare nu poate fi exclusă”.

Pakistanul, prin vocea premierului Shehbaz Sharif, a confirmat că un acord este „mai aproape ca niciodată” și că Islamabadul se pregătește pentru procedurile electronice de semnare în următoarele 24 de ore, urmând ca discuțiile tehnice să continue săptămâna viitoare.

00:20 - Acum 44 minute
14-06-2026

Tensiuni în Strâmtoarea Ormuz: Drone doborâte în pline negocieri

Dincolo de discursurile diplomatice, realitatea din teren rămâne extrem de volatilă. Strâmtoarea Ormuz, blocată de Iran încă de la începutul conflictului, a fost sâmbătă scena unor noi înfruntări.

Comandamentul Central al armatei americane (CENTCOM) a raportat că forțele SUA au doborât mai multe drone de atac lansate de Iran, care aveau ca țintă nave comerciale ce încercau să tranziteze strâmtoarea.

Aspect cheiePoziția SUA / IsraelPoziția Iranului
Controlul Strâmtorii HormuzTranzit liber, fără taxe sau blocade maritime.Menținerea controlului și perceperea de taxe de tranzit.
Programul NuclearEliminarea și distrugerea uraniului îmbogățit în afara Iranului.Dreptul la îmbogățire pașnică; diluarea uraniului doar pe teritoriu propriu.
Blocada NavalăRidicarea blocadei porturilor iraniene doar după implementarea condițiilor.Ridicarea imediată a blocadei maritime impuse de SUA ca o condiție de bază.

Ministrul iranian al Afacerilor Externe, Abbas Araghchi, a explicat la televiziunea de stat că administrarea Strâmtorii Hormuz „nu va mai fi niciodată la fel ca înainte”, catalogând această cale navigabilă drept unul dintre principalele instrumente de descurajare ale țării sale.

00:15 - Acum 49 minute
14-06-2026

Scepticism pe străzile din Teheran și proteste de stradă

În timp ce liderii politici caută o formulă de compromis, populația din Iran privește aceste promisiuni cu multă neîncredere. Pe străzile din Teheran, oamenii se tem că un nou eșec diplomatic va adânci criza economică. „Nu cred că se va ajunge la un acord prea curând. Nu am încredere în cuvântul lor”, a declarat Saeed Sadeghi, un localnic în vârstă de 49 de ani.

Mai mult, în orașul Mashhad din nord-estul țării, zeci de persoane au protestat sâmbătă în fața unei clădiri a Ministerului de Externe. Femei îmbrăcate în chadoruri negre au fluturat steaguri roșii și negre, strigând lozinci împotriva ministrului Araghchi, pe care l-au numit „infiltrat” pentru disponibilitatea de a negocia cu Occidentul.

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