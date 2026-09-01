Ce au transmis reprezentanţii Sucursalei Regionale CF Constanţa

„Un grup de copii aflaţi pe biciclete intenţiona să traverseze calea ferată. În momentul în care s-au activat semnalele acustice, iar barierele au început să coboare, doi dintre copii s-au oprit chiar în imediata vecinătate a barierelor. Ceilalţi doi au ignorat însă avertizarea şi au trecut cu bicicletele printre barierele coborâte.

Din fericire, aceştia au ajuns cu bine pe partea cealaltă, iar după numai câteva secunde, trenul a trecut prin acel punct. Un moment de neatenţie, o decizie greşită sau dorinţa de a «câştiga» câteva secunde pot avea însă consecinţe ireversibile”, au transmis reprezentanţii Sucursalei Regionale CF Constanţa.

„În zona Valu lui Traian, trenurile de pe Magistrala 800 pot circula cu viteze de până la 140 km/h”

Reprezentanţii instituţiei au atras atenţia asupra pericolelor majore la care se expun pietonii, şoferii şi bicicliştii, mai ales copiii şi tinerii, atunci când ignoră semnalele de avertizare sau traversează calea ferată prin locuri nepermise.

Aceştia subliniază că un tren aflat în deplasare nu poate opri imediat, având nevoie de o distanţă de până la 1.000 de metri pentru a se opri complet, chiar şi în cazul unei frânări de urgenţă.

„În zona Valu lui Traian, trenurile de pe Magistrala 800 pot circula cu viteze de până la 140 km/h, motiv pentru care traversarea prin locuri neautorizate reprezintă un risc major. O barieră coborâtă nu este o invitaţie la traversare. Este un semnal de STOP. Un semnal acustic nu este un simplu zgomot. Este un avertisment. O linie de cale ferată nu este un loc de joacă”, au mai declarat aceştia.

Autorităţile îi îndeamnă pe cetăţeni să respecte regulile de siguranţă şi să conştientizeze pericolele reale pe care le presupune traversarea neautorizată a liniilor de cale ferată.

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