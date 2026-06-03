Performanțe remarcabile pentru zboruri ultra-lungi

Modelul A350-1000ULR (număr de serie 707) este proiectat să zboare fără escală pe distanțe de aproximativ 18.520 km (10.000 de mile marine) și poate atinge un timp total de zbor de până la 22 de ore. „Este o performanță tehnologică majoră care deschide noi oportunități pentru zborurile comerciale pe distanțe lungi”, a declarat Airbus. Aeronava dispune de un rezervor suplimentar de combustibil integrat în fuselaj, care extinde autonomia cu peste 1.800 km față de versiunea standard A350-1000.

La bordul aeronavei s-au aflat piloții Thomas Wilhelm și Anthony Flynn, inginerul de teste de zbor Lauren Rossignol, inginerii seniori Tuan Do și Alexia Plumet, precum și inginerul de teste la sol Vincent Frayssinet. În timpul zborului de 3 ore și 43 de minute, echipajul a testat noul sistem de alimentare cu combustibil și alte îmbunătățiri tehnologice. Aeronava a atins altitudinea maximă de 12.500 de metri (41.000 de picioare), iar Airbus a confirmat că toate sistemele au funcționat conform așteptărilor.

Inovații pentru confort și sustenabilitate

Pe lângă performanțele de zbor, A350-1000ULR integrează un sistem de răcire cu aer pentru bucătării, mai eficient și mai ușor, precum și îmbunătățiri la sistemele de ventilație și control al temperaturii cabinei. Aceste inovații sunt esențiale pentru confortul pasagerilor în cadrul zborurilor de lungă durată. De asemenea, aeronava este dotată cu motoare economice din punct de vedere al consumului de combustibil, având emisii reduse de CO₂.

Campania de teste de zbor, care va continua pe parcursul a două luni, include certificarea noilor sisteme. Livrarea primului A350-1000ULR către Qantas este programată pentru aprilie 2027. Compania aeriană australiană a comandat 12 astfel de aeronave, destinate să opereze zboruri directe între Australia și Europa, eliminând escalele intermediare. De asemenea, Qantas a achiziționat încă 12 avioane din modelul standard A350-1000.

Proiecte viitoare

În paralel, Airbus construiește o a doua aeronavă A350-1000ULR, care urmează să fie vopsită și echipată cu o cabină premium cu patru clase de serviciu. Totodată, compania lucrează la un model cargo, A350F, al cărui prim zbor de testare este planificat pentru anul 2026.

Familia A350, care include modelele A350-900, A350-900ULR, A350-1000 și A350-1000ULR, continuă să stabilească noi standarde în aviație, combinând eficiența consumului de combustibil cu reducerea amprentei de carbon și confortul sporit pentru pasageri. Cu o capacitate de până la 480 de locuri, aceste aeronave sunt un exemplu de inovație în industria aeronautică.

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