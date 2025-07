Ce se întâmplă în creierul tău când pășești pe nisip

Potrivit National Geographic, atunci când ajungi pe malul mării, creierul tău intră într-o stare numită de psihologi „restaurare a atenției”, adică mintea ta încetează să mai fie bombardată de gânduri și se concentrează ușor pe valuri, vânt, miros de sare.

„Natura e cel mai bun medicament. Iar marea e una dintre cele mai puternice forme de terapie”, spune dr. Mat White, psiholog de mediu și surfer pasionat, citat de National Geographic.

Studiile arată că peisajele cu apă relaxează mai puternic decât pădurile sau munții, pentru că te invită să-ți lași privirea pierdută spre orizont și să-ți pui problemele în perspectivă.

„Marea te face să te simți mic, dar într-un sens bun. Îți dă sentimentul că faci parte din ceva mai mare și îți reduce anxietatea”, spune dr. Catherine Kelly, autoarea cărții Blue Spaces: How and Why Water Can Make You Feel Better.

Valurile, sunetul care ne calmează creierul

Potrivit teoriei restaurării atenției, cele mai benefice peisaje pentru psihic sunt cele „blând fascinante”: destul de interesante cât să nu ne plictisească, dar suficient de repetitive cât să ne relaxeze. Exact cum sunt valurile care se sparg constant la mal.

O zi la mare înseamnă mai mult decât relaxare, înseamnă terapie naturală pentru creier, corp și relații. Foto: Shutterstock

Unele studii arată chiar că modelul repetitiv al valurilor, numit fractal, poate induce în creier unde alfa, acelea asociate cu starea de relaxare profundă. Asta înseamnă că sunetul mării poate avea un efect fiziologic real asupra minții.

Marea nu doar relaxează. Te face să te miști mai mult și dormi mai bine

Pe lângă liniștea psihică, mersul la plajă are și efecte fizice. Oamenii tind să facă mai multă mișcare lângă apă: înoată, se plimbă, aleargă sau se joacă. Un studiu din 2020 arată că, deși exercițiile făcute în parc sunt mai intense, cele de pe plajă durează mai mult, pentru că avem senzația că timpul trece mai încet lângă mare.

Un alt studiu din 2024 pe 18.000 de adulți din 18 țări arată că cei care vizitează frecvent spații albastre și verzi au șanse mai mici să sufere de insomnie, adică sub șase ore de somn/noapte.

Ajută marea și la durere? Studiile arată că da, chiar și virtual

Deși e greu de demonstrat științific că marea scade durerea, un experiment fascinant făcut într-un cabinet stomatologic a arătat că funcționează, mai explică sursa citată.

Pacienții au purtat căști VR care îi „teleportau” virtual pe o plajă. Cei care au privit marea au simțit mai puțină durere în timpul tratamentului dentar decât cei care se uitau la un oraș sau nu aveau VR deloc.

Un alt studiu, publicat în Nature Communications în 2025, a confirmat cu imagini RMN că privitul unui lac natural reduce percepția durerii față de un peisaj urban sau interior. Așadar, nu e doar în capul nostru: marea chiar calmează.

Beneficiile miraculoase ale apei sărate

Apa de mare și cea sărată în general au multiple beneficii, arată Institutul Național de Sănătate, și nu doar în teorie:

Stimularea imunității – apa marină conține oligoelemente asemănătoare plasmei, care se absorb ușor și întăresc sistemul imunitar

Circulație mai bună – temperatura și magneziul din apa sărată dilată vasele, reduce tensiunea și ajută la oxigenarea țesuturilor

Efect antiinflamator și analgezic – sărurile (sulfat de magneziu) combat inflamația musculară și articulară

Piele sănătoasă – absorbția mineralelor regenerează celulele și tratează acnee, psoriazis, eczemă

Respirație curată – inhalarea aerosolilor de mare reduce inflamația căilor respiratorii, utilă în astm și sinuzită

Relaxare emoțională – conținutul foarte bogat în magneziu, litiu și potasiu are efect calmant, reglează serotonina și reduce anxietatea.

Mai mult, terapiile precum talasoterapia (băi marine, nămol, alge) sunt apreciate în toate spa-urile din România și din întreaga lume.

Legătura dintre mare și amintiri: de ce ne simțim mai bine în familie la plajă

Marea nu ajută doar creierul și corpul, ci și relațiile. Familiile care merg împreună la mare se apropie mai mult, arată studiile. Părinții care au fost chestionați în 2013 au spus că plaja le-a oferit „spațiu și libertate” să se conecteze cu copiii lor.

„Este un spațiu în care ne reconectăm. Nu e ca acasă, unde sunt reguli, telefoane și ecrane. Pe plajă, ne jucăm, râdem și ne amintim cum e să fim împreună”, spune dr. Sabine Pahl, psiholog social.

Marea nu vindecă tot, dar construiește ceva mai important: reziliență

Poate că o zi la mare nu vindecă o depresie sau nu rezolvă anxietatea profundă, dar oferă o formă subtilă de protecție. Cu fiecare ieșire, creierul învață să se liniștească mai repede, corpul se mișcă mai ușor, iar relațiile se întăresc.

„Dacă un loc te face să te simți bine, atunci e responsabilitatea ta să ai grijă de acel loc”, spune Catherine Kelly.

Pe litoralul românesc, zeci de mii de oameni ajung anual în stațiuni precum Eforie, Vama Veche sau Constanța. Dincolo de concediu, cercetătorii spun că marea ar trebui văzută ca terapie accesibilă, atât pentru trup, dar și pentru minte. Iar această reciprocitate, tu ai grijă de mare, marea are grijă de tine, poate fi una dintre cele mai valoroase lecții ale verii.