Cat de bine te intelegi cu copilul tau in functie de zodie?

Visul oricarei femei este sa devina mama. Nimic nu poate fi mai frumos decat sa dai nastere unei fiinte care sa iti semene. Totusi, odata ce devin mame, multe femei se gasesc in situatia de a nu se intelege foarte bine cu copiii lor. Exista bebelusi si copii calmi si foarte ascultatori insa exista si copii care le scot peri albi parintilor. Horoscopul zodiei poate sa spuna destul de multe despre relatia pe care o are un anumit nativ cu copilul sau si poate sa ofere o serie de sfaturi legate de modul in care trebuie sa decurga aceasta relatie.

Cat de bine se inteleg parintii cu copiii lor, conform informatiilor din horoscop?

Conform celor de la horoscop.onlines.ro, pentru o relatie excelenta cu cel mic, cel mai bine este sa se cunoasca foarte bine caracteristicile zodiei acestuia. In horoscop, fiecare copil are anumite caracteristici care il definesc si care pot fi adevarate parghii pentru o relationare mai buna.

Relatia parintilor cu copilul berbec

Copiii berbeci sunt extrem de energici si nazdravani. Acestia sunt greu de controlat si sunt intr-o continua cautare dupa aventura. Parintii acestor copii trebuie sa ia mereu masuri de siguranta pentru ca micul berbec sa nu sufere accidentari. Acest comportament este perfect pentru viitorul adult berbec, care va fi un lider innascut, insa in relatia copil-parinte, poate sa fie extrem de obositor.

Ceea ce trebuie sa stie orice parinte este ca initiativele copilului nu trebuie sa fie franate, insa energia trebuie sa fie canalizata intr-o directie pozitiva, cum ar fi sportul. Copiii berbec se inteleg cel mai bine cu parintii leu, sagetator, balanta, gemeni si varsator. Cei care vor avea mai mult de suferit cu acesti copii sunt racii, fecioarele, taurul, scorpionul, capricornul si pestii

Relatia parintilor cu copilul taur

Taurii sunt linistiti si responsabili, asadar, niciun parinte nu ar trebui sa aiba de furca cu un astfel de copil. Cu capul pe umeri, copilul tauri va putea sa relationeze foarte bine cu parintii, atata vreme cat acestia nu il compara cu alti copii si nu ii dezvolta complexe. Taurii sunt posesivi de mici si nu impart foarte mult, asadar, trebuie sa fie invatati sa fie generosi. Sunt compatibili cu taurii, fecioarele, capricornii, racii, scorpionii si pestii si au probleme daca sunt intr-o familie cu gemenii, leii, balantele, sagetatorii si varsatorii.

Relatia parintilor cu copilul gemeni

Gemenii sunt sclipitori si voiosi. Parintii pot fi sufocati de intrebari si de dorinta de a cunoaste mereu ceva nou. Un copil geaman este jucaus si este foarte atras de sporturi, insa sunt sporturi de indemanare. Gemenii nu sunt afectuosi, insa au nevoie de o doza mare de dragoste din partea parintilor. Marea lor problema este de a se concentra asupra unui singur lucru, iar aceasta devine si problema parintilor, care trebuie sa gaseasca metode sa il aduca pe drumul cel bun.

Copiii gemeni sunt compatibili cu propria zodie, cu balantele, varsatorii, berbecii, leii si sagetatorii, insa pot avea ceva probleme in a se intelege cu parintii din alte zodii.

Relatia parintilor cu copilul rac

Sensibilitatea si creativitatea defineste copilul rac, care are o imaginatie foarte bogata. Este un copil ce nu se remarca foarte des si este foarte sfios. De asemenea, este foarte atasat de parinti, asadar, are nevoie de multa dragoste. Provocarea parintilor este de a-l face pe acest copil sa isi invinga temerile si sa socializeze. Acesta nu trebuie sa fie criticat, pentru ca are tendinta sa se inchida in el. Racii sunt compatibili cu scorpioni, pesti, tauri, fecioare, capricorni si evident, raci.

Relatia parintilor cu copilul leu

Leii au foarte multe de spus iar copiii lei au o energie debordanta. Isi doresc foarte mult sa fie luati in serios, motiv pentru care participa la o multime de concursuri si cauta mereu laude. Cu siguranta, acesti copiii sunt lideri innascuti care au nevoie de afectiune, insa in acelasi timp sunt independenti. Cu acesti copii, parintii trebuie sa se poarte corect.

Un copil leu se va simti perfect intr-o familie cu berbeci, lei, sagetatori, gemeni, balante si varsatori.

Relatia parintilor cu copilul Fecioara

Fecioara este, inca de la primii pasi in viata, o zodie ordonata si muncitoare. Se bazeaza foarte mult pe logica si isi doreste sa cunoasca foarte multe lucruri. Spiritul de observatie este una dintre calitatile principale ale acestui copil. Parintii acestui copil sunt norocosi, deoarece au o persoana foarte harnica langa ei. Fecioarele se inteleg foarte bine cu taurii, fecioarele, racii, capricornii, scorpionii si pestii.

Relatia parintilor cu copilul Balanta

Balanta este o zodie care se remarca prin tandrete. Cu o personalitate puternica, copilul din aceasta zodie va reusi sa faca intotdeauna ceea ce vrea, asadar, va fi greu de controlat. Se simte perfect intr-o familie armonioasa, in care echilibrul este peste tot. Iubeste sa fie implicat in lucrurile importante, insa este comod, ceea ce poate fi o provocare pentru orice parinte.

Horoscopul spune ca un copil balanta este compatibil cel mai bine cu parinti din zodiile gemeni, balanta, varsator, berbec, leu sau sagetator.

Relatia parintilor cu copilul Scorpion

Copiii scorpioni iubesc sa investigheze absolut totul si sa afle tot ceea ce reprezinta viata din jurul lor. Ii vor pune frecvent in dificultate pe parinti cu intrebari care au nevoie de raspunsuri cat se poate de logice. Parintii acestui copil trebuie sa aiba la indemana rabdare si un dispozitiv conectat la google, care poate sa ofere raspunsuri.

Scorpionul se intelege cu taurul, cu racul, cu fecioara, scorpionul si nativii din pesti.

Relatia parintilor cu copilul sagetator

La fel ca si scorpionii, sagetatorii iubesc sa cerceteze tot felul de lucruri. Sunt energici si sunt pasionati de sporturi. De regula, sagetatorii au mereu un proiect maret pe care doresc sa il atinga. Parintii trebuie sa ii sustina initiativele si sa il ajute sa evite pericolele. O problema a sagetatorului este faptul ca promite mai multe decat poate face, ceea ce poate sa fie o provocare pentru parinti.

Aceasta zodie se intelege cu leii, berbecii, sagetatorii, balantele, gemenii si varsatorii

Relatia parintilor cu copilul capricorn

Capricornii sunt maturi inca de la varste fragede. Se remarca prin responsabilitate si prin putere d concentrare. Aceste aptitudini ii folosesc, fara doar si poate, mai tarziu. Parintii copiilor capricorni trebuie sa le respecte acestora parerile si sa le ofere dragoste si incredere. Un copil din aceasta zodie are nevoie de foarte multa afectiune si nu trebuie sa fie lasat foarte mult timp singur.

Capricornii sunt compatibili cu fecioare, raci, scorpioni, pesti si tauri. Evident, sunt compatibili si cu parinti capricorni.

Relatia parintilor cu copilul Varsator

Varsatorii sunt delicati, cel putin in aparenta. Acestia au un caracter independent si sunt vesnic visatori. Inteligenti si generosi, pun foarte mare pret pe prietenie. Copilul varsator nu reactioneaza bine atunci cand este constrans, asadar, trebuie sa fie tratat cu foarte mare grija. Se simte foarte bine in familiile cu gemeni, balante, lei, berbeci si sagetatori, pe langa cele in care sunt nativi din Varsator, care il pot intelege foarte bine.

Relatia parintilor cu copilul pesti

Copilul Pesti este modest, bland si sensibil. Fiind foarte emotiv nu are capacitatea de a judeca foarte logic. Are o imaginatie debordanta si nu are nevoie de foarte multe jucarii pentru a-si crea lumi impresionante. Este copilul pe care si-l doreste orice parinte, deoarece unde-l pui, acolo sta. Se intelege de minune cu racii, scorpionii, taurii, fecioarele si capricornii