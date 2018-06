Ce pasiuni are Cleopatra Stratan. N-are nicio legătură cu muzica

După ce l-a tot așteptat pe Ghiță la portiță și a intrat în Cartea Recordurilor, Cleopatra Stratan, copilul-minune al anilor 2000, a revenit cu un nou single, însoțit de videoclip, „Te las cu inima“. Adolescenta a fost invitată la emisiunea Acces Direct, de la Antena 1, unde a dezvăluit ce pasiuni are.

Cleopatra Stratan a mărturisit că este pasionată de gătit, printre altele.

“Am învăţat, am terminat clasa a 9-a, mi-am descoperit pasiunile, respectiv gătitul și teatrul. Cânt mereu, canto, pian, cântam înainte și împreună cu familia. Mi-a venit ideea să fac lecții de teatru și am ajuns în Teatrul Național din Chișinău, am început lecțiile de arta vorbirii, mi-am făcut prieteni. Anul trecut am avut un examen și a fost bine”, a spus ea.



Cleopatra Stratan a dezvăluit că intenționează să se mute din nou în România, după ce o perioadă a locuit în Republica Moldova.

“Acum am venit în București pentru promovare, dar vrem să ne reîntoarcem aici, acum stăm la Chișinău. Îmi amintesc de acea perioadă (n.r. perioada ei de succes cu melodia Ghiță), a fost ceva fabulos, pentru mine și pentru părinții mei. Îmi amintesc cum era scena plină cu jucării. M-am bucurat de copilărie, am echilibrat tot”, a explicat tânăra artistă.

Artista născută în Republica Moldova deține nu mai puțin de șase recorduri mondiale: cel mai tânăr artist care a lansat un album de succes, cel mai tânăr interpret care a susținut un concert live de două ore în față unui public numeros, cel mai bine plătit artist care a primit 10.000 de euro pentru o singură piesă, cel mai tânăr interpret care a primit trei premii MTV, cel mai tânăr interpret care a avut un hit no.1 într-o țară la nivel național și cel mai tânăr cântăreț de succes.

Citește și: Cine este noul iubit al Biancăi Drăgușanu. Trăiește în mare lux | FOTO