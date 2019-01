Aș mai face televiziune, da, dar nu zilnic. Îmi fragmentează orarul și nu pot să mai merg la studio. Am scris toate piesele de când am luat vacanță. Am muncit mult, am compus în ultima perioadă, dar mi-a fost dor de studio', a declarat Alex Velea în cadrul emisiunii Răi da buni'.

Alex a dezvăluit pentru Libertatea și care e motivul pentru care el și Antonia nu merg în vacanțe exotice. Am fost în vacanță șase nopți de curând. N-avem cum să plecăm cu copii. Trebuie să li se facă actele, mai durează puțin și sunt oricum prea mici. Dominic, să zicem, că ar rezista', a mai mărturisit iubitul Antoniei.

Citește și

Libertatea, despre publicitatea mincinoasă din propriul ziar, din presă, de pe TV și de pe internet! Afacerea suplimentelor alimentare care promit că te vindecă de cancer!