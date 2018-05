Libertatea: Ai intrat în afaceri cu Mihaela Glăvan, care e cunoscută ca designer de încălțăminte. Ce faceți împreună?

Alina Pușcaș: Afacerea pe care am deschis-o de curând este de creație și producție vestimentară și vânzare online. Totul a pornit de la discuțiile dintre noi două, pe tema lipsei de pe piața noastră a produselor de bază, care să aibă un design minimal interesant și un tipar perfect. Ne-am spus fiecare părerea despre ceea ce am avea nevoie și am ajuns rapid la concluzia că trebuie să le facem singure, dacă tot nu le găsim în magazine. Pe Mihaela o cunosc de șapte ani și de fiecare dată când ne întâlneam, înainte să ne asociem, îi admiram stilul și încălțămintea, așa că ideea unei colaborări în domeniu s-a potrivit perfect cu dorințele noastre. Amândouă stabilim produsele de care avem nevoie în colecție, stabilim materiale, culori, după care Mihaela își ia timp pentru partea de creație, facem mostre în atelier, le purtăm noi de câteva ori pentru a stabili dacă există nereguli de tip funcțional și apoi începe nebunia cu ședințele foto, site-ul, instagramul, marketingul și vânzările… Suntem încă la nivelul unui business mic și ne dorim să creștem organic, cu investiții inteligente și niciuna dintre noi nu e înnebunită după un profit rapid. Dorim să fidelizam și să adunăm cât mai multe aprecieri din partea clientelor noastre.

Alina Pușcaș a intrat în afaceri cu haine pentru că… “E foarte greu să rămâi pe sticlă după 40 de ani”

Ai de mult în plan să intri și în afaceri? Ce altceva mai faci sau visezi să faci?

Da. Ani buni am așteptat și căutat ideea afacerii! Mi-am dorit să dezvolt ceva care să-mi facă în primul rând plăcere și mai apoi profit, nu viceversa. Momentan, îmi doresc foarte mult să cresc www.linapparel.com, să merg mai departe cu televiziunea și proiectele de film/serial și, bineînețeles, să mă ocup de familie. Mi-ar plăcea să nu neglijez nici una dintre aceste preocupări importante.

Ai luat în calcul să te retragi, la un moment dat, din televiziune și showbiz ca să te dedici 100% statutului de mamă și celui de femeie de afaceri?

Bineînțeles că m-am gândit, pentru că sunt realistă și îmi dau seama că, cel puțin pe partea de televiziune, ca femeie, este foarte greu să rămâi pe sticlă după de 40 de ani. Dacă vorbim de film, aici treaba stă altfel, ridurile vârstei nu mai deranjează, ba chiar ajută unele personaje. Așadar, la partea de film, chiar dacă sunt puține proiecte, nu aș renunța niciodată, iar pe partea de televiziune… probabil, la un moment dat, va renunța ea, televiziunea, la mine!

Cum mai stai cu planificarea celui de-al treilea copil? Spuneai că-ți mai dorești unul!

Hahahaaa… mai stau puțin. Nu l-am planificat încă. Mai am de așteptat, oricum (sfatul medicului!), încă un an. Acum s-au adunat multe lucruri de făcut, așa că pentru anul ăsta nu am planificat nimic.

Ce mai e nou cu Alex și Melissa? Alex face 3 ani vara asta, Melissa – doi ani la toamnă…

Din când în când, mai postez pe Instastory tot felul de filmulețe cu ei. Mi se par foarte haioși, evoluează frumos, Melissa pare să-l prindă din urmă destul de repede pe Alex. Mergem și la grădiniță, ne mai îmbolnăvim pe acolo, nu prea avem ce face, ne mai supărăm când nu vrem să ne trezim dimineața, se mai bat, că așa sunt frații, mai învățăm să vorbim engleză și am scos din uz aproape de tot tableta, foarte rar le-o mai dau. Alex este mai mofturos cu mesele, lucru care ne înnebunește, pentru că stăm să mănânce cam o oră la fiecare masă, deci, patru ore pe zi numai asta facem! Melissa este mâncăcioasă și “răzbunătoare”, am observat că, în ultima vreme, își face singură dreptatea, “răzbunându-se” pe Alex pentru acea perioadă în care abia mergea și frățiorul ei o cam lovea…

În vacanță veți pleca toți sau doar tu și soțul tău?

Am încercat o vacanță de 10 zile cu ambii copii, în Tel Aviv, de unde ne-am întors recent. Nu pot să spun că a fost o vacanță, fiindcă am simțit că pentru ei a fost un chin. Amândoi își doreau să fie acasă, voiau să fie în patul lor, cu jucăriile lor. Mi se pare că i-am dat total peste cap în vacanța asta, motiv pentru care am înțeles că, momentan, mai mult de 2-3 zile, undeva aproape, prin România, nu are sens să-i mai ducem. Oricum, sunt multe prea mici să-și poată aminti mai târziu în ce vacanțe au fost acum.

E greu acasă, cu doi copii, când nu e nimeni să te ajute?

Nu este ușor singură cu cei doi copii, dar nici foarte complicat. Am învățat să mă descurc cu amândoi vorbind în permanență cu ei. Ciudat este că, de fapt, comportamentul lor este mult mai bun atunci când este o singură persoană cu ei. În momentul în care suntem eu, Mihai, bona, bunica… încep să se răsfețe, să facă mofturi.

Știm că ai trecut prin niște întâmplări nu tocmai frumoase cu bonele angajate. În ultima vreme ai mai avut parte de așa ceva?

Din păcate, da, am mai avut, cu bona internă, care a plecat de pe o zi pe alta, anunțându-mă printr-un sms, cumva influențată de un soț care stătea acasă, din cauza certurilor pe care le-a tot avut cu bona externă, din cauza firii ei prea orgolioase și răbufnirilor de temperament. După plecare, a regretat gestul de a ne fi lăsat baltă și a încercat prin mai multe apeluri să se întoarcă, dar nu am mai putut avea încredere în ea să o primim înapoi. Așadar, am rămas cu o bonă externă, program de zi. În rest, ne ocupăm noi doi de copii.

Care au fost cele mai frumoase momente, de când ai devenit mamă, și care au fost cele mai grele?

Chiar nu vreau să mă plâng și vă spun că singurele momente grele au fost cele în care copiii au fost bolnavi. Mi se pare foarte greu de suportat ca părinte să-ți vezi copiii în suferință. În rest, numai lucruri frumoase.

Ești prietenă cu alte mămici celebre, faceți schimb de impresii, rețete, adrese de magazine pentru pici?

Sunt prietenă cu mămici din Antenă, dar nu la acel nivel încât să ne sunăm și să schimbăm impresii, rețete. Nu prea am timp și, uneori, nici răbdare – probabil din același motiv, lipsa timpului…

Momentan, ești la TV cu serialul “Fructul oprit”, “Te cunosc de undeva!” fiind “în vacanță”… Cum te simți în pielea Silviei? Aveți ceva în comun?

Avem! Atât Silvia, cât și Alina sunt familiste convinse și iubesc amândouă un bărbat pe nume Mihai. (râde) Își doresc mereu să știe că toată lumea din jurul lor este mulțumită, nu vor să deranjeze pe nimeni, nu-și doresc conflicte. O deosebire majoră între Silvia și mine este că eu muncesc, am chiar mai multe joburi, în vreme ce Silvia nu a muncit niciodată, pentru că a avut avantajul de a fi crescut într-o familie bogată.

Care este atmosfera pe platourile de filmare și cum te înțelegi cu colegii?

Atmosfera este, bineînțeles, una de prietenie, optimism, bucurie, pentru că în sfârșit avem cu toții parte de un proiect interesant și ambițios! Este și solicitant, având în vedere că se filmează un episod în cel mult cinci zile, dar actoria este o meserie frumoasă, pe care o fac cu plăcere, și atunci, merită orice efort.

