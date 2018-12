„Am decis să o cer în căsătorie puțin altfel decât se aștepta ea. Adică am cerut întâi binecuvântarea părinților. Ne aflam în România, venisem pentru scurt timp din Anglia, unde locuiam atunci. Alina era plecată în oraș, iar eu, acasă, am deschis subiectul, cu multe emoții, desigur, și le-am cerut binecuvântarea părinților. Ei au fost fericiți și încântați, atât părinții, cât și fratele Alinei. Apoi a fost o provocare să găsesc inelul potrivit. Când aleg bijuterii un an de zile poate fi insuficient pentru a găsi ceva pe placul meu.

Mi-a fost de ajutor faptul că la ultima aniversare am reușit un cadou special: o pereche de cercei, cu safire pe care le aveam de mulți ani, de când ajunsesem în Sri Lanka. Iar acest cadou am simțit că i-a plăcut extrem de mult. Așa că tot ce am făcut a fost să continuu în aceeași cu inelul de logodnă. Mărturisesc însă, cel mai complicat a fost să găsesc safire de aceeași culoare cu a cerceilor. A fost dificil, dar am reușit. Iar toate aceste planuri și frământări le-am avut fără ca Alina să bănuiască ceva”, a spus fostul Principe Nicolae pentru life.ro.

„Lucru neobișnuit, pentru că de regulă nu îmi scapă lucrurile de acest gen. Eram, este adevărat, într-o perioadă foarte aglomerată la birou, nu am avut timp să mă gândesc prea mult la agitația din jur și să realizez că el plănuiește ceva”, a declarat și Alina de Roumanie.

Prințul Nicolae al României: M-am folosit de contextul aniversării a doi ani de relație. Așa că, într-o zi am anunțat-o: „mâine plecăm, te iau direct de la birou și mergem într-un loc surpriză'. Sigur că m-a copleșit cu întrebări, dar nu am cedat cu niciun detaliu. „Vei ști când vom ajunge!', atât i-am spus.

Alina de Roumanie: Veneam după o zi complicată la birou, așa că la un moment dat am renunțat să mai întreb. Știam că urmează să sărbătorim și bănuiam că se întâmplă ceva. Dar nu aveam nici cea mai mică idee despre adevăratul plan.

Prințul Nicolae al României: Locul în care trebuia să ajungem este cea mai frumoasă regiune pe care cred că o are Anglia, Cornwall. Nu era prima dată când eram acolo cu Alina. Cu un an înainte petrecusem câteva zile în aceleași peisaje superbe. Este locul meu preferat din lume: liniștit, solitar, cu plaje superbe.

Am ajuns după vreo patru, cinci ore. Eram lihniți de foame și extrem de obosiți. La hotel însă ne aștepta o cameră plină de flori. Mai mult decât atât, pe un cartonaș era scris Miss de Roumanie, pentru că numele de familie este de Roumanie.

Alina de Roumanie: Am văzut cartonașul, dar am crezut-o doar o eroare amuzantă. Nici atunci nu am realizat ce punea la cale. Cred că, de fapt, mă așteptam să discutăm întâi despre căsătorie și abia după aceea să vină cererea. Noi vorbim despre orice foarte deschis și mi se părea natural să discutăm despre asta. Dar a fost mult mai bine așa. (râde)

Prințul Nicolae al României: I-am propus să ne trezim la răsărit și să mergem pe plajă. Am pus alarma să sune, aveam o sticlă de șampanie special pregătită, și inelul, practic totul era pus la punct.

Alina de Roumanie: Cred că era ora patru și jumătate, cinci dimineața când ne-am trezit. Eram încă buimacă de somn. Dar mărturisesc că răsăritul este superb acolo: o lumină rozalie ireală, magică. M-a vrăjit.

Prințul Nicolae al României: Eu am început să scriu pe nisip, dar Alina era ocupată să facă poze. (râde)

„Începuseși să scrii te iubesc și te-am lăsat în pace. În plus, cerul era absolut splendid. A fost un șoc, am început să plâng și cred că a fost cel mai frumos moment pe care puteam să îl trăim”, a mai declarat Alina de Roumanie pentru sursa citată.

