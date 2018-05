Libertatea: După doi ani de maternitate, care ai spune că sunt cele mai mari greutăți sau provocări ale unei mame singure și care sunt cele mai mari bucurii?

Amalia Enache: Este clar că trebuie să-ți organizezi foarte bine timpul și toate resursele, mai ales pe cele fizice, pentru că eu chiar nu am avut nicio supapă, dacă nu am dormit într-o noapte sau mai multe la rând (deși adevărul e că simt că nu am mai dormit de un an și 9 luni, de fapt), n-a fost nimeni în preajmă să-mi pot lua un răgaz sau să recuperez vreo oră dimineața. Pe de altă parte, știu că așa e și nu am așteptări de la nimeni în acele momente. Când știi că ceva e responsabilitatea ta și numai a ta, funcționezi în acel fel.

Bucuriile sunt toate celelalte: minunea de a participa clipă de clipă la viața aceasta nouă care evoluează și iar evoluează. Alma are un zâmbet și niște priviri și niște ghidușii și un haz care fac să nu fie nimic greu!

Când te întorci la știri?

Fiica mea împlinește doi ani în august (pe 10 august – n.r.) și a doua zi revin la Știrile PRO TV. Atât îmi permite legea, altfel, toamna era într-adevăr un moment mai bun, cu grila nouă și după o vacanță de vară întreagă.

Până atunci, plecați în vacanță? Ce planuri ai?

Sigur că îmi doresc să profităm din plin de timpul acesta pe care îl mai putem petrece în întregime împreună până la întoarcerea la serviciu. Vom merge mult la mare, la noi, dar avem invitații și la prieteni buni în Italia, Cipru sau Grecia. Nu am hotărât ferm exact unde vom și ajunge.

Ai vrea să poți prelungi perioada petrecută acasă cu Alma?

Nu, de acum trecem la următoarea etapă, cea în care mama merge și la serviciu. Nici nu aș avea cum altfel, nu mi s-ar potrivi. Dar sunt foarte mulțumită că am putut să-i ofer primii doi ani din viață cu mine în permanență lângă ea. Oricum, și în continuare am să petrec maximum de timp posibil cu ea, dar e cu adevărat altă etapă, am trecut împreună de bebelușenie, de ieșitul dinților și mai ales de anxietatea de separare.

Cum ai descrie viața cu Alma? Ce faceți zilnic, care sunt activitățile și jocurile voastre preferate?

Schimbările sunt foarte mari parcă de la o zi la alta. Acum vorbește tot mai mult și are clar o preferință să petrecem foarte, foarte mult timp afară, la joacă împreună cu alți copii. Acesta e și cuvântul magic, când zice “copii, copii, copii” știu că nu mai putem pierde mult timp prin casă, că va sta lipită de ușă, să ieșim cât mai repede. La fel cum zice foarte clar și răspicat “acadea”. (râde)

Ce calități ți-ai descoperit (pe care nu credeai că le ai), după ce ai devenit mamă?

Pot să nu dorm, fără să fiu insomniacă. (râde) Lăsând gluma la o parte, sunt mai organizată decât îmi imaginam că pot să fiu.

Vei avea cu cine s-o lași pe Alma, când te vei întoarce la muncă, sau o vei lua cu tine la job?

Am un ajutor de mare nădejde (bona copilei – n.r.). Alma a fost deja cu mine pe la PRO TV, în scurte vizite, și așa va mai fi în continuare, în trecere. Copiii, la vârsta ei, au categoric alte zone de interes decât un loc cu atâția adulți serioși.

Îți mai dorești copii sau crezi că ți-ar fi greu să crești singură mai mult de unul?

Nu am luat o decizie fermă încă în această privință.

Ai luat vreodată în calcul să emigrezi, de dragul Almei? Povesteai ce frumos e în Brazilia (tatăl micuței locuiește acolo – n.r.), ar putea fi o variantă…

Nu mi se potrivește o dezrădăcinare și nu îmi doresc să trăiesc în altă țară. Îmi doresc să o facem pe a noastră mai bună.

Prin țară pe unde ai plimbat-o până acum pe Alma?

La mine acasă, în Munții Poiana Ruscăi (Hunedoara), la Cluj (la TIFF), la Timișoara și la mare.

Te gândești deja la grădiniță pentru Alma?

Mă grăbește ea să mă gândesc la grădiniță, pentru că este înnebunită să petreacă timp mult, zilnic, în grupuri de copii. Este foarte sociabilă.

Te-ai gândit vreo clipă să faci altceva, să-ți schimbi profesia, ca să ai mai mult timp pentru Alma? Sau jobul e destul de ok, din acest punct de vedere?

Voi face tot posibilul să am cât mai mult timp să fiu cu Alma și în același timp să-mi fac meseria la care mă pricep și pe care o iubesc.

Au existat propuneri, în acești aproape doi ani, pentru reveniri măcar de scurtă durată, în diverse emisiuni?

Am fost destul de clară în hotărârea mea că primii doi ani îi dedic exclusiv Almei și toată lumea din PRO TV a înțeles și m-a sprijinit enorm.

Fotografii: Unica

