Ami vorbește despre sarcină. „Am vrut să-i urmez exemplul”

Ami s-a destăinuit în cadrul unui interviu pentru postul de televiziune Antena Stars. Artista a vorbit despre sarcină. Deși nu este însărcinată, cântăreața a afirmat că simte că primul ei copil va fi un băiețel.

„Nu e nimic oficial şi momenan nu simt să fac relaţia mea oficială. Asta am învăţat anul ăsta, să am mai multă răbdare, chiar şi cu persoana de lângă mine. Îmi doresc foarte mult un copil, mama mea e o mamă tânără şi am vrut să-i urmez exemplul.

Chiar îmi place relaţia pe care o am eu cu ea. Sănătos să fie, dar mi-ar plăcea fetiţă. Simt şi eu, primul meu copil va fi sigur băiat, dar îmi doresc fetiţă”, a declarat Ami.

Citește și: După ninsori, vine gerul. Temperaturile vor scădea până la minus 18 grade