Într-o postare pe rețelele de socializare, Burnete a ținut să clarifice că decizia președintelui nu reprezintă o manevră politică ascunsă. „Nu e o schemă. Nu este o mutare de deschidere în nu știu ce joc”, a punctat acesta, adăugând că România are nevoie urgentă să fie guvernată cu puteri depline în această perioadă dificilă.

Radu Burnete spune că va rămâne doar consilier prezidențial

Totodată, consilierul a respins speculațiile presei care îl vizau pentru preluarea unei funcții guvernamentale. El a explicat că aceste zvonuri sunt naturale din cauza proximității sale față de șeful statului, dar a dat asigurări că rămâne dedicat poziției sale actuale: „rămân în această poziție câtă vreme mă voi bucura de încrederea sa și consider că-l pot sprijini”.

Burnete a lansat un apel direct către partidele fostei coaliții, cerându-le să lase deoparte calculele politice și să acorde un vot responsabil. El a reamintit urgențele cu care se confruntă țara, „de la PNRR la apărarea țării, de la rating-ul de țară la reducerea deficitului” și până la gestionarea dezinformărilor care vizează cetățenii vulnerabili. La final, el i-a transmis public premierului desemnat: „Eugen, ai tot sprijinul meu!”.

Eugen Tomac și Nicușor Dan la Palatul Cotroceni FOTO Presidency
Eugen Tomac și Nicușor Dan la Palatul Cotroceni FOTO Presidency

Aritmetica parlamentară defavorabilă și criza politică prelungită pun sub semnul întrebării învestirea Guvernului Tomac

Contextul politic în care Eugen Tomac încearcă să obțină o majoritate rămâne unul extrem de complicat. Criza a debutat pe 20 aprilie, după ce PSD i-a retras sprijinul premierului PNL Ilie Bolojan, iar guvernul acestuia a picat oficial pe 5 mai, prin adoptarea unei moțiuni de cenzură. După o lună de blocaj administrativ și consultări prelungite, președintele Nicușor Dan l-a propus oficial pe Tomac la data de 4 iunie.

Șeful statului și-a reiterat miercuri seară sprijinul pentru desemnarea lui Tomac ca premier și a acuzat partidele de o lipsă cronică de dialog și de punerea intereselor partizane deasupra celor naționale. Conform declarațiilor președintelui, această atitudine riscă să provoace o cădere economică bruscă și să devieze direcția pro-occidentală a României, motiv pentru care l-a ales pe Tomac ca fiind „cea mai potrivită” persoană capabilă să reunească forțele politice la masa negocierilor.

Liderii PNL conduși de Ilie Bolojan, după discuțiile cu Eugen Tomac. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea
Liderii PNL conduși de Ilie Bolojan, după discuțiile cu Eugen Tomac. Foto: Cristian Otopeanu / Libertatea

Ce se întâmplă cu adevărat cu Guvernul Tomac și de ce România riscă să ajungă la alegeri anticipate

Dincolo de apelurile la unitate, destinul noului cabinet depinde de o matematică foarte strictă: Eugen Tomac are nevoie de 233 de voturi, o țintă considerată cvasi-imposibilă în actuala configurație a legislativului. În timp ce USR și PNL au anunțat direct că nu vor susține acest guvern, PSD a înaintat nu mai puțin de nouă condiții clare pentru a acorda votul de încredere.

Aflat în fața acestui impas major, premierul desemnat a declarat public că este dispus la negocieri și la noi compromisuri. El s-a arătat pregătit să modifice inclusiv numele de pe lista miniștrilor propuși – o listă parțial confirmată care include deja figuri precum Luca Niculescu la Externe sau Adrian Papahagi la Cultură – pentru a garanta stabilitatea țării.

Fără atragerea unor parlamentari izolați sau a unui compromis major de ultim moment, lipsa susținerii politice va bloca majoritatea parlamentară, împingând astfel România spre un inevitabil scenariu de alegeri anticipate.

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