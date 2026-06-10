Allegris, lansată oficial în 2024, aduce îmbunătățiri semnificative pentru toate categoriile de pasageri. Totuși, cea mai mare atenție a fost acordată clasei întâi, descrisă de experți drept echivalentul unui hotel de lux în aer.

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Cabina „Suite Plus” este punctul culminant, oferind pereți înalți până la tavan, uși pentru intimitate totală, o masă mare și două scaune largi care se transformă într-un pat dublu. Ideală pentru cupluri sau familii, această opțiune este disponibilă cu un cost suplimentar dacă este rezervată pentru utilizare individuală.

Clasa business beneficiază, de asemenea, de actualizări importante, cum ar fi pereți mai înalți, uși glisante și spațiu extins. Pasagerii pot alege între cinci tipuri de scaune, inclusiv unele cu pat extra-lung, spațiu de lucru, un leagăn pentru copii sau o poziție exclusivă lângă fereastră.

„Sunt încântat că putem oferi clasa Allegris pe tot mai multe rute. Doar pentru zborurile către SUA, clienții pot alege între cinci destinații din Munchen” a declarat Heiko Reitz, directorul de experiență al Lufthansa.

Cabinele business Allegris au fost recunoscute la German Design Awards Gold 2025, primind laude pentru flexibilitatea designului și adaptabilitatea la nevoile diverse ale pasagerilor.

„Noua clasă business Allegris de la Pearson Lloyd și Lufthansa setează noi standarde în flexibilitatea aranjamentului scaunelor”, a menționat juriul.

Pentru cei care doresc să experimenteze aceste facilități moderne, Lufthansa a extins lista destinațiilor Allegris, disponibilă acum pe mai multe rute internaționale.