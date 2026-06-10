Concentrare militară masivă la granițele Europei de Nord

Conform unui raport publicat de postul danez „DR”, imagini recente surprinse prin satelit dezvăluie noi baze militare și extinderea celor existente, care se întind din nordul Norvegiei până în sudul Lituaniei.

Marko Eklund, fost ofițer al serviciilor secrete finlandeze, a declarat pentru „DR” că „Rusia intenționează să creeze spațiu pentru zeci de mii de soldați suplimentari”.

Experți din rândul serviciilor de informații și ai NATO din statele nordice, precum Suedia, Norvegia, Finlanda și Danemarca, au confirmat aceste constatări, conform Focus Online. Estimările lor indică faptul că următorii 1-3 ani prezintă „cel mai mare risc” pentru o posibilă confruntare între Rusia și NATO în Europa.

Corturi militare la baza Kamenka, la 60 de km de granița cu Finlanda. Foto: Planet Labs

Incidente îngrijorătoare în Marea Baltică

Zona Mării Baltice a fost deja martoră la diverse incidente care confirmă tensiunile în creștere:

Interferențe GPS masive : Probleme detectate deasupra Mării Baltice de sud, Gotland, Bornholm și statele baltice.

: Probleme detectate deasupra Mării Baltice de sud, Gotland, Bornholm și statele baltice. Încălcarea apelor teritoriale : Navele rusești au fost observate frecvent în apele teritoriale ale Suediei, Germaniei, Danemarcei, Estoniei și Finlandei.

: Navele rusești au fost observate frecvent în apele teritoriale ale Suediei, Germaniei, Danemarcei, Estoniei și Finlandei. Manevre aeriene agresive : Avioane de luptă NATO au interceptat de mai multe ori aeronave rusești în spațiul aerian al Mării Baltice.

: Avioane de luptă NATO au interceptat de mai multe ori aeronave rusești în spațiul aerian al Mării Baltice. Spionaj în jurul infrastructurii : Navele rusești au fost reperate în apropierea parcurilor eoliene, terminalelor de LNG și bazelor militare.

: Navele rusești au fost reperate în apropierea parcurilor eoliene, terminalelor de LNG și bazelor militare. Atacuri hibride : Atacuri cibernetice și prezența dronelor suspecte au vizat operatorii de energie și porturile din Estonia, Letonia și Polonia.

: Atacuri cibernetice și prezența dronelor suspecte au vizat operatorii de energie și porturile din Estonia, Letonia și Polonia. Exerciții militare rusești: Manevre de amploare în Kaliningrad, simulând blocada Mării Baltice și atacuri asupra teritoriilor NATO.

Planurile Rusiei: 115.000 de soldați la graniță

După încheierea războiului din Ucraina, Rusia intenționează să staționeze aproximativ 115.000 de soldați, majoritatea fiind trupe de luptă, în apropierea granițelor NATO, a explicat Marko Eklund pentru „DR”.

„Este cu siguranță o amenințare pe care ar trebui să o luăm în serios”, a subliniat Generalul-locotenent Thomas Nilsson, șeful serviciilor de informații militare suedeze.

Deși, potrivit surselor „DR”, nu există o decizie imediată a Kremlinului privind un atac asupra teritoriilor NATO, pregătirile militare pentru o potențială confruntare sunt deja în desfășurare. Carlo Masala, un expert militar de renume, avertizează că un atac rusesc asupra NATO ar putea avea loc până în 2029.

Deficit semnificativ al NATO în fața amenințărilor

Ofițeri NATO au recunoscut, conform „DR”, existența unor deficiențe în ceea ce privește forțele convenționale terestre, navale și aeriene, dar și în sfera tehnologiei spațiale și a sistemelor autonome.

„Ne lipsesc forțele convenționale pe uscat, pe apă și în aer. Ne lipsesc tehnologia și infrastructura spațială, la care fiecare țară europeană ar trebui să aibă acces. Și ne lipsesc sistemele autonome pe uscat, pe apă și în aer”, a declarat un ofițer NATO.

Reacția Rusiei

Ambasadorul Rusiei în Danemarca, Vladimir Barbin, a respins acuzațiile legate de mobilizarea trupelor, catalogând declarațiile ca fiind „o minciună” și negând orice intenție de atac asupra statelor NATO.

În ciuda acestor dezmințiri, experții continuă să avertizeze că tensiunile în creștere din regiunea nordică și baltică rămân o sursă majoră de îngrijorare pentru securitatea europeană.

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