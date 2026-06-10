Așadar, RA-APPS are un total de 609 chiriași (fizici și juridici). La aceștia se adaugă un inventar de aproximativ 198 de imobile/spații neocupate și un parc auto format din 244 de unități (mașini, utilaje, remorci).

Un portofoliu impresionant de imobile. Care sunt prețurile?

Conform listelor cu imobilele proprietate publică și privată a statului (actualizate în iunie 2026), RA-APPS gestionează un portofoliu impresionant ocupat de persoane fizice. Exact 220 de imobile – o categorie care include apartamente de lux, vile, dar și terenuri, anexe sau locuri de parcare – sunt în prezent închiriate și utilizate de persoane fizice.

Ce sumă lunară ia RA-APPS

Documentele nu oferă un tabel centralizator cu suma totală cumulată, însă din analiza datelor reiese că veniturile lunare sunt de ordinul milioanelor de lei. Majoritatea covârșitoare a acestor încasări nu provine de la persoanele fizice, ci de la persoanele juridice (în special instituții ale statului), unde zeci de contracte depășesc individual valoarea de 100.000 RON pe lună.

Cel mai scump contract de închiriere

Prețurile plătite de chiriași sunt dictate de zonă și suprafață. Cel mai scump contract de închiriere este semnat pentru un apartament spațios (219 mp) aflat pe Șoseaua Kiseleff nr. 22 din Capitală, o zonă de maximă exclusivitate, unde chiriașul plătește lunar suma de 2.675,81 Euro. Apartamentul a fost atribuit direct. Următorul pe listă este un alt apartament situat la un număr vecin, pe Șoseaua Kiseleff nr. 24, închiriat pentru 2.641,10 Euro pe lună.

Cel mai mic contract de închiriere este de 33,83 Euro lunar pentru un apartament

La polul opus, statul încasează sume semnificativ mai mici pentru anumite bunuri aflate în gestiune. Dacă nu luăm în calcul cazurile de utilizare cu titlu gratuit, cea mai mică chirie facturată este de doar 16 Euro/lună, plătită pentru un teren sub construcție de pe strada Șipotul Fântânilor din București.

Trecând la locuințe efective, statul primește o chirie de doar 33,83 Euro lunar pentru un apartament situat pe strada Vasile Lascăr nr. 21. Un alt exemplu este un apartament aflat într-un bloc de pe Bulevardul Magheru, ocupat pentru modesta sumă de 40,32 Euro/lună.

Care este situația „Palatului Împăratului” care nu a mai ajuns la Iohannis

Imobilul din b-dul Aviatorilor nr. 86, despre care s-a zis că era pregătit în secret pentru președintele Klaus Iohannis, este acum scos oficial la închiriere. Viitorul chiriaș va beneficia de o proprietate masivă, având o suprafață a construcției de 831,95 metri pătrați și un teren aferent de 1.110 metri pătrați. Astfel, în loc să devină o reședință de protocol închisă, statul încearcă să genereze venituri aducând pe piața liberă această proprietate ultracentrală.

Cel mai vechi și cel mai nou contract

Cel mai vechi contract rămâne cel din 14 decembrie 1982, menținut de două persoane fizice pentru terenuri aflate sub construcții (pe str. Philippide Alexandru și str. Pivnicerului din București). La persoane juridice, cel mai vechi este din 16 iulie 1993 (SC Apex Alliance).

Pe lângă contractele din 1982, în lista de proprietăți găsim o clădire din Sinaia (Spălătorie/Centrală termică) edificată în anul 1920, care se află în stare depreciată.

Cel mai nou contract datează din 28 mai 2026, fiind încheiat cu Academia de Științe Medicale pentru un imobil pe strada Olari. La persoane fizice, cele mai recente sunt din 12 mai 2026.

Un tractor U650 fabricat în 1988, pe listă

În privința parcului auto, cel mai vechi vehicul este un UTB Tractor U650 fabricat în 1988. RA-APPS a mai achiziționat vehicule cu anul de fabricație 2025, precum 15 unități Dacia Bigster, un Renault Kangoo și modele Ford Ranger

Ce imobile se închiriază cel mai bine și de care fug clienții

În încercarea de a eficientiza patrimoniul, Regia pune la dispoziția publicului o parte din imobilele neocupate. În acest moment, 21 de proprietăți se află activ în procedură de scoatere la licitație pentru închiriere. Această listă include locații ultracentrale și foarte râvnite din București, cum ar fi corpuri de clădire la Piața Presei Libere, spații pe Bulevardul Regina Elisabeta, Str. Ion Câmpineanu, Bulevardul Magheru, Bulevardul Aviatorilor și apartamente pe strada Icoanei.

Cu toate acestea, prezența statului ca proprietar nu este întotdeauna o rețetă de succes pe piața imobiliară. Cel puțin 10 proprietăți pentru care RA-APPS a organizat deja toate procedurile de licitație au rămas cu lacătul pe ușă, deoarece nu s-a prezentat niciun ofertant sau operator. Printre „refuzații” de lux pentru care nu s-au găsit clienți se numără:

Un apartament dintr-un bloc rezidențial situat pe strada Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu

Trei loturi de teren cu și fără construcții aflate la Ferma Vlăsia din Snagov

Mai multe terenuri cu potențial din județul Ilfov: o suprafață generoasă pe str. Războieni (Snagov) și un teren mlăștinos de peste 3 hectare pe str. Știrbei Vodă (Buftea)

Loturi ofertante din nordul Capitalei: terenuri pe Șoseaua Pipera și pe strada Turgheniev

Spații gestionate de Departamentul Sala Palatului pe str. Valeriu Braniște, unde, de asemenea, licitațiile s-au finalizat cu zero oferte din partea pieței

Așadar, eficiența administrării bunurilor statului rămâne dezechilibrată. În timp ce peste două sute de chiriași beneficiază de luxul sau, din contră, accesibilitatea contractelor RA-APPS, anumite active evaluate la sume impresionante rămân neutilizate, ratând șansa de a genera venituri la bugetul public.

RAAPPS a făcut publice chiriile pe care le încasează de la persoanele juridice. PSD dă 46,40 de euro pe 928 metri pătrați de teren

Regia Autonomă „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”(RAAPPS) a publicat lista cu vilele de protocol, proprietate a statului, prețul și suprafețele acestora ocupate de firme din România. Cea mai mică chirie plătită în România este dată de Partidul Național Liberal-Filiala Ilfov, în Aleea Modrogan nr.3. O sumă modică achită și PSD.

PNL plătește 26,55 de euro pentru 531 metri pătrați

PNL plătește 26,55 de euro pentru 531 mp, teren aferent construcțiilor vândute partidului, așa cum apare în lista RAAPPS. Și Partidul Social Democrat-Organizația Județeană Ilfov plătește pentru terenul aferent construțiilor vândute, o suprafață de 928 mp, 46,40 de euro.

SC MAXJOY EUROTRADE CONCEPT SRL, care a închiriat pe o perioadă de 5 ani( 10 iunie 2021-30 iunie 2026), 5 mp la Casa Presei Libere, plătește doar 35 de euro fără TVA.

S.C. ANDREM STRATEGY S.R.L plătește 54,24 de euro pentru 15,28 mp.

Pentru un singur metru pătrat la, SC ARS MONITOR S.R.L. achită 36,45 de euro.

60,34 de euro fără TVA plătește și S.C. EDIT INTERNATIONAL S.R. pentru un spațiu de 21,21 mp, contractul fiind valabil până pe 17 martie 2027.

S.C. CAMERA 1 S.R.L plătește pentru 24,81 mp în Casa Presei Libere, o chirie de 73,16 euro, fără TVA.

Cea mai mare chirie, 60.000 de euro pe lună

La polul opus, cea mai mare chirie este plătită de S.C. Sprimina Corporationa SRL, 60.000 de euro lunar, pentru clădirea în care funcționează Exim Bank.

RAAPPS deține 16 proprietăți închiriate pe Bulevardul Kiseleff, cea mai exclusivistă zonă a Capitalei. Beneficiarii sunt împărțiți între firme private (10), fundații (2) și partide politice (4) – PSD, USR, Partidul Umanist Social Liberal și Partidul Bunăstării.

Cel mai sonor nume de pe listă, PSD (Șos. Kiseleff nr. 10), achită o chirie de numai 270 de euro pe lună în baza unui contract din 2014. Suma acoperă însă doar terenul de aproape 5.400 mp, deoarece clădirile din curte au fost deja vândute către formațiunea politică.

Pe aceeași arteră exclusivistă, Uniunea Salvați România are închiriat, din 2021, un apartament de 41 mp în vila de la numărul 55, pentru care plătește o chirie de 450 de euro pe lună.

La doar un număr distanță, pe Șoseaua Kiseleff nr. 57, Partidul Umanist Social Liberal a preluat la începutul anului trecut o vilă generoasă de 790 mp, cu un teren de aproape 2.800 mp. Contractul, semnat pe 19 ianuarie 2025, ajunge la termen pe 18 iunie, formațiunea politică achitând o chirie lunară considerabilă, de 5.854 de euro.

RAAPPS, obligată să publice lista tuturor imobilelor aflate în administrare

O nouă hotărâre de guvern impune RAAPPS obligația de a publica informații referitoare la vilele de protocol.

În Monitorul Oficial, Partea I nr. 478 din 9 iunie 2026 a fost publicată Hotărârea nr. 420/2026 pentru completarea Hotărârii Guvernului nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea Regiei Autonome „Administrația Patrimoniului Protocolului de Stat”.

Astfel, Guvernul instituie RAAPPS „obligația de a publica semestrial pe site-ul instituției (apps.ro), la datele de 10 iunie și 10 decembrie ale fiecărui an, lista tuturor imobilelor proprietate publică sau privată a statului, aflate în administrarea Regiei”.

„Măsura completării HG nr. 60/2005 privind organizarea și funcționarea RAAPPS cu prevederi exprese referitoare la obligația de transparență a fost luată având în vedere interesul public față de activitatea de închiriere a imobilelor proprietate a statului desfășurată de RAAPPS”, se arată în hotărâre.

Controverse legate de patrimoniul RAAPPS

Măsura vine după ani de controverse legate de patrimoniul RAAPPS, instituție care administrează unele dintre cele mai valoroase proprietăți ale statului român.

Unul dintre cele mai cunoscute exemple este vila RAAPPS de pe Bulevardul Aviatorilor, 86, din București, despre care s-a speculat că ar fi fost pregătită pentru fostul președinte Klaus Iohannis după încheierea mandatului.

În noiembrie 2024, Guvernul condus de Marcel Ciolacu a aprobat desecretizarea cheltuielilor pentru acest imobil, iar datele arătau că RA-APPS cheltuise deja aproape 14 milioane de lei fără TVA, adică aproape 3 milioane de euro, pentru lucrări de reabilitare.

Inițial, printr-o hotărâre semnată de fostul premier Nicolae Ciucă, clădirea urma să fie folosită ca reședință oficială pentru foștii șefi de stat.

Ulterior, în august 2025, Guvernul a decis trecerea imobilului din domeniul public în domeniul privat al statului, cu destinație comercială, pentru a putea fi închiriat.



Abonați-vă la ȘTIRILE ZILEI pentru a fi la curent cu cele mai noi informații. ABONEAZĂ-TE