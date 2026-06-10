Cine plătește daunele pentru peste 16.000 de șoferi cu RCA la DallBogg după retragerea licenței?

Aproximativ 16.000 de mașini din România mai au RCA la DallBogg, firma bulgară rămasă fără licență. Autoritatea de Supraveghere Financiară a transmis, într-un răspuns pentru Libertatea, că polițele aflate în vigoare rămân valabile până la expirarea contractului sau până când o instanță din Bulgaria ar decide deschiderea procedurii de insolvență.

Până la o astfel de decizie, DallBogg Life and Health AD trebuie să gestioneze cererile de despăgubire și să plătească daunele datorate în baza contractelor valabile, a precizat ASF pentru Libertatea.

„În prezent, polițele aflate în vigoare rămân valabile până la expirarea contractului sau până la momentul în care o instanță competentă din Bulgaria ar decide deschiderea procedurii de insolvență. Până la o asemenea decizie, DallBogg are obligația de a gestiona cererile de despăgubire și de a plăti despăgubirile datorate în baza contractelor valabile”, a transmis ASF.

Ce trebuie să facă un șofer român care are accident

ASF a explicat pentru Libertatea că un șofer român care are o poliță RCA activă la DallBogg și este implicat într-un accident înainte de expirarea poliței trebuie să urmeze procedura obișnuită de avizare a daunei.

Cererea trebuie transmisă către DallBogg Life and Health AD.

16.000 de români cu RCA la DallBogg află ce trebuie să facă și cine le dă banii în caz de accident. ASF: „Retragerea licenței nu schimbă responsabilitatea”

Potrivit informațiilor primite de ASF de la autoritatea de supraveghere din Bulgaria, cererile de despăgubire pot fi depuse la DallBogg atât de deținătorii de polițe, cât și de persoanele păgubite într-un accident produs de un vehicul asigurat la această companie.

Datele indicate pentru transmiterea cererilor sunt: DallBogg Life and Health AD, strada G.M. Dimitrov nr. 1, Sofia, Bulgaria.

Pentru apeluri din Bulgaria, numărul este 0700 16 406, iar pentru apeluri din străinătate, +359 2 4026 402. Cererile pot fi transmise și prin e-mail, la info@dallbogg.com sau bonds.ro@dallbogg.com.

ASF: Retragerea licenței nu schimbă acum responsabilitatea DallBogg

Autoritatea română precizează că răspunderea pentru plata despăgubirilor rămâne, în acest moment, la compania bulgară.

„Responsabilitatea pentru gestionarea cererii de despăgubire și pentru plata despăgubirii datorate revine în continuare societății DallBogg, pentru contractele aflate în vigoare. Retragerea licenței nu schimbă, în acest moment, această responsabilitate contractuală pentru polițele valabile”, a transmis ASF pentru Libertatea.

Instituția avertizează însă că plata daunelor poate dura mai mult decât în mod obișnuit, din cauza situației companiei și a procedurilor aflate în desfășurare.

„Este posibil ca soluționarea cererilor să dureze mai mult decât termenul obișnuit prevăzut de legislația națională”, a precizat ASF.

Când pot merge românii la Fondul de Garantare

Una dintre cele mai importante clarificări transmise de ASF este legată de Fondul de Garantare a Asiguraților din România. În acest moment, plata daunelor rămâne la DallBogg. Situația se schimbă dacă o instanță din Bulgaria va decide deschiderea insolvenței.

„După ce o instanță de judecată din Bulgaria va decide insolvența companiei, beneficiarii polițelor de asigurare emise de societatea DallBogg se vor putea adresa Fondului de Garantare a Asiguraților din România”, a transmis ASF pentru Libertatea.

Până atunci, românii trebuie să se adreseze DallBogg pentru cereri de despăgubire, inclusiv în cazul dosarelor deja deschise.

Ce se întâmplă cu dosarele de daună deja deschise

ASF spune că dosarele de daună deschise înainte de retragerea licenței rămân tot în sarcina DallBogg.

„Dosarele de daună deja deschise rămân în sarcina DallBogg Life and Health AD. Potrivit informațiilor transmise de autoritatea bulgară, DallBogg continuă să fie responsabilă pentru gestionarea cererilor raportate înainte de retragerea autorizației, precum și a cererilor noi aferente contractelor valabile”, a transmis ASF.

Instituția nu a comunicat câte dosare de daună sunt deschise în România și nici valoarea estimată a acestora. ASF spune că nu poate confirma public cifre care nu au fost validate sau comunicate oficial.

Românii pot renunța la polițe, dar nu trebuie să rămână fără RCA

Șoferii care au RCA la DallBogg pot cere denunțarea poliței și restituirea părții din primă aferente perioadei rămase neacoperite, dacă legislația și condițiile contractuale permit acest lucru. ASF spune că solicitarea trebuie transmisă către DallBogg.

Autoritatea avertizează însă că șoferii nu trebuie să rămână nicio zi fără RCA, pentru că asigurarea este obligatorie.

„Înainte sau cel târziu simultan cu denunțarea poliței DallBogg, șoferii trebuie să se asigure că au încheiat o nouă poliță RCA valabilă la o altă societate autorizată”, a transmis ASF.

Instituția recomandă asiguraților să păstreze dovada cererii de denunțare, corespondența cu DallBogg, documentele privind noua poliță RCA și orice răspuns primit de la compania bulgară.

De ce au ajuns peste 200.000 de mașini din România la DallBogg

DallBogg a vândut RCA în România în baza dreptului european de liberă prestare a serviciilor, cunoscut ca Freedom of Services. Acest mecanism permite unei firme autorizate într-un stat membru al Uniunii Europene să distribuie produse de asigurare în alte state membre, fără să fie autorizată direct de autoritatea locală. În cazul DallBogg, autoritatea principală de supraveghere este cea din Bulgaria.

ASF spune că numărul mare de polițe vândute în România poate fi explicat și prin prețurile practicate de companie.

„În privința numărului mare de polițe încheiate în România, este rezonabil să fie luate în calcul mai multe explicații, inclusiv nivelul primelor practicate”, a transmis ASF pentru Libertatea.

O altă explicație este distribuția prin brokeri. Potrivit ASF, primele 10 companii de brokeraj din România dețin peste 55% din piața de intermediere RCA, iar peste 80% din distribuția produsului DallBogg a fost realizată prin aceste companii de brokeraj.

ASF spune că a interzis polițele noi încă din septembrie 2025

Autoritatea română a intervenit, în limitele competențelor sale și a dispus, încă din septembrie 2025, interzicerea definitivă a subscrierii de noi polițe DallBogg pe piața din România. Măsura a fost luată, potrivit ASF, după activități de control și supraveghere și a avut scopul de a limita expunerea consumatorilor români.

„Măsura a avut ca obiectiv limitarea expunerii suplimentare a consumatorilor români și prevenirea extinderii efectelor negative generate de situația financiară și de conduita societății asupra pieței locale”, a transmis ASF.

Instituția subliniază că, în regimul de liberă prestare a serviciilor, poate interveni pentru protecția consumatorilor din România, dar competența principală privind autorizarea, solvabilitatea și retragerea licenței aparține autorității din statul de origine.

De ce a rămas DallBogg fără licență în Bulgaria

Comisia de Supraveghere Financiară din Bulgaria a retras, pe 9 iunie 2026, licența DallBogg Life and Health AD, potrivit autorității bulgare și presei internaționale. SeeNews a scris că decizia a venit după ce autoritatea bulgară a evaluat negativ planul companiei de refacere a solvabilității.

Publicația bulgară Svobodna Tochka a scris, citând BTA, că președintele autorității bulgare, Vasil Golemanski, a invocat patru motive pentru retragerea licenței:

  • respingerea planului pe termen scurt pentru refacerea indicatorilor de capital
  • nerespectarea unor măsuri administrative
  • încălcări ale regulilor de conduită pe piață
  • neplata daunelor după hotărâri judecătorești definitive

Aceeași publicație a relatat că Golemanski a spus că firma a transferat peste 360 de milioane de leva către compania-mamă, Targovska Liga. Vicepreședintele autorității bulgare, Plamen Danailov, a declarat că dosarul va fi trimis și către instituții responsabile, inclusiv Agenția de Stat pentru Securitate Națională din Bulgaria, potrivit sursei citate.

DallBogg era una dintre marile firme de asigurări din Bulgaria

DallBogg era una dintre cele mai mari companii de asigurări din Bulgaria și a fost lider pe piața asigurărilor generale în 2024, cu venituri din prime de 527 de milioane de leva, adică aproximativ 269,5 milioane de euro. În 2025, după problemele cu autoritatea de supraveghere, a coborât pe locul patru, cu venituri de 432 de milioane de leva, adică undeva la 220,9 milioane de euro, dar a rămas lider pe segmentul asigurărilor obligatorii de răspundere civilă auto.

Compania este deținută de omul de afaceri Tihomir Kamenov, care controlează 10% direct și 86% prin compania Trade League – Global Pharmacy Center, potrivit aceleiași publicații. Restul de 4% este deținut de fiul său, Ivan Kamenov.

Ce trebuie să știe acum șoferii români

Pentru șoferii români care mai au RCA la DallBogg, mesajul transmis de ASF este că polița rămâne valabilă până la expirare sau până la o eventuală decizie de insolvență în Bulgaria.

Dacă apare un accident, cererea de despăgubire trebuie transmisă către DallBogg. Dacă există deja dosar de daună, acesta rămâne în sarcina companiei bulgare.

Dacă firma intră în insolvență prin decizie a unei instanțe din Bulgaria, beneficiarii polițelor se vor putea adresa Fondului de Garantare a Asiguraților din România, potrivit răspunsului transmis de ASF pentru Libertatea.

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