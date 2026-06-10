„Am avut o discuţie foarte bună la grupul minorităţilor naţionale, înţeleg foarte bine aşteptările pe care le au. Mă bucur că deputaţii şi senatorii români conştientizează tot mai mult gravitatea situaţiei în care se află ţara. De aceea le-am prezentat şi lista de miniştri pe care îi propun. Voi continua şi astăzi, şi mâine, şi în zilele următoare, oricât va fi necesar, să discut cu oamenii politici, cu liderii partidelor politice parlamentare, pentru că îmi doresc să deblocăm această situaţie tensionată şi extrem de complicată în care se află ţara”, a spus Tomac, aflat la Parlament, conform news.ro.

Apoi a dezvăluit că nu are nicio problemă în a modifica lista de miniștri pe care a prezentat-o partidelor în discuțiile avute, dacă formațiunile politice au nemulțumiri.

„Sunt pregătit să găsim un compromis necesar pentru a oferi României stabilitate, predictibilitate şi o perspectivă clară în ceea ce priveşte viitorul imediat. Acolo unde există neclarităţi, nemulţumiri, evident că sunt dispus să discut cu partidele şi putem propune alte persoane agreate de toată lumea”, a punctat Eugen Tomac.

În acest moment, lista de miniștri confirmați este următoarea:

Ministerul de Externe – Luca Niculescu

Ministerul Educației – Sorin Costreie

Ministerul Culturii – Adrian Papahagi

Ministerul Muncii – Diana Morar

Ministerul Dezvoltării – Vladimir Ionaș

Ministerul Apărării – Dan Neculăescu

Ministerul Agriculturii – Nicolae Istudor

Ministerul Mediului – Teodor Dulceață

România are premier desemnat după mai bine de o lună de criză politică

România a intrat în criza politică pe 20 aprilie, când PSD i-a retras sprijinul politic premierului PNL Ilie Bolojan, iar pe 23 aprilie, miniștrii partidului condus de Sorin Grindeanu și-au depus demisiile.

Apoi, pe 5 mai, moțiunea de cenzură depusă de PSD și AUR a trecut de Parlament și Guvernul Bolojan a căzut după 11 luni de la învestire. Au fost 281 de voturi pentru, adică exact numărul de voturi cu care a fost demis și premierul Florin Cîțu în octombrie 2021. În aceeași zi, dar după câteva ore, PNL a anunțat că trece în opoziție. Seara, președintele Nicușor Dan a declarat: „Vom avea un nou Guvern într-un termen rezonabil”.

Consultările formale de la Palatul Cotroceni cu PSD, PNL, USR, UDMR și AUR, pentru desemnarea unui premier care să formeze un Guvern, au început abia pe 18 mai și s-au finalizat pe 4 iunie, când Nicușor Dan l-a nominalizat premier pe Eugen Tomac. Acesta are la dispoziție 10 zile pentru a veni în Parlament cu programul de guvernare și lista miniștrilor, ca să ceară votul de încredere.

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