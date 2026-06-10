Gabi Tamaș schimbă trofeele pe sute de mii de euro! În doar un an și jumătate, fostul fotbalist a strâns de la Antena 1 peste 200.000 de euro. Zilele trecute a luat 100.000 de euro doar pe marele premiu de la „Survivor România 2026”, bani care se adaugă la cei pentru participare și cei pentru fiecare săptămână petrecută în Dominicană. Dacă mai punem și cei 65.000 de euro încasați după victoria de la „Asia Express”, putem spune că Tamaș marcheză goluri și fără minge. Doar că acum în conturi, nu pe teren!

Denise Rifai, campioană la „suntem doar prieteni”! De fiecare dată când este suprinsă în compania unui bărbat cunoscut, prezentatoarea Tv scoate aceeași carte: avem o relație frumoasă de prietenie. Așa s-a întâmplat cu Dan Alexa, dar și cu Dan Bittman, alături de care a fost văzută în repetate rânduri. Coincidențele se țin lanț, însă relațiile întârzie să apară în mod oficial. Cât despre fostul prim-ministru Florin Cîțu, pentru care și-a exprimat public admirația, misterul rămâne intact. Până la o confirmare, Denise pare să aibă cea mai lungă relație…cu explicațiile.

Andreea Bostănică, face bani de pe urma Iulianei Beregoi? În timp ce unii monetizează talentul, Andreea Bostănică pare că monetizează certurile. Conflictul fără sfârșit cu surorile Ana și Iuliana Beregoi s-a transformat într-un adevărat serial online, urmărit cu sufletul la gură de internauți. Iar fiecare episod pare să vină și cu încasări pe măsură. Bostănică se laudă că o parte din venituri vine din live-urile de pe TikTok, unde vorbește despre presupusa campanie de hărțuire la care este supusă. Rezultatul? În zilele bune, poate ajunge și la 30.000 de euro. Morala? În era rețelelor sociale, dacă nu poți opri scandalul, măcar să-l monetizezi.

Iulia Pârlea vrea să pună capăt celor șapte ani de singurătate! Prezentatoarea rubricii Meteo de la Pro Tv a anunțat la „Dincolo de copertă” că este pregătită să dea o nouă șansă iubirii. Nu mai caută prinți pe cai albi, ci un partener cu care să împartă viața și, eventual, să se plimbe de mână în parc și la 70 de ani. Și dacă vă gândeați că este greu de convins, surpriză: Iulia spune că ar accepta chiar și o cerere în căsătorie după doar două săptămâni de relație. Evident, cu o singură condiție: să fie „alesul”. Așadar, CV-urile sentimentale se pot depune de acum!

Andreea Marin nu candideză la concursul de popularitate! A lămurit acest aspect în cadrul emisiunii „Fresh by Unica” unde a spus răpicat că nu își propune să fie pe placul tuturor. Preferă să rămână fidelă principiilor sale, chiar dacă asta mai aduce și câteva antipatii pe traseu. În plus, este selectivă când vine vorba despre oamenii pe care îi păstrează aproape. Pe scurt, în cercul Andreei Marin nu intri doar cu un zâmbet larg și cu o carte de vizită. Există criterii, există valori și, se pare, există și o listă de așteptare.

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