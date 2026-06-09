Despre căpșuni și beneficiile lor

Căpșunile se numără printre cele mai iubite fructe ale verii. Fie că sunt consumate proaspete, în deserturi, smoothie-uri, salate sau preparate culinare diverse, căpșunile oferă o combinație minunată între gust și beneficii pentru sănătate.

Unul dintre principalele motive pentru care căpșunile sunt atât de apreciate este, desigur, gustul lor plăcut și răcoritor. Dulceața lor naturală este echilibrată de o ușoară aciditate, un gust acrișor, ceea ce le face extrem de versatile și potrivite pentru toate vârstele. Aroma lor minunată este dată de numeroși compuși naturali benefici.

Sărace în calorii și bogate în apă

Căpșunile sunt considerate un aliment cu densitate energetică redusă. O porție de 100 de grame conține aproximativ 30-35 de calorii, ceea ce le transformă într-o alegere excelentă pentru persoanele care doresc să își mențină greutatea corporală sau să urmeze o dietă echilibrată.

În plus, au un conținut ridicat de apă, de peste 90%, ceea ce contribuie la hidratarea organismului și la instalarea senzației de sațietate.

Bogate în vitamine și minerale

Căpșunile sunt o sursă importantă de vitamine, minerale și compuși bioactivi. Sunt deosebit de bogate în vitamina C, o porție de 100 de grame putând furniza o cantitate semnificativă din necesarul zilnic al unui adult. Vitamina C joacă un rol esențial în susținerea sistemului imunitar, în producerea colagenului necesar sănătății pielii, oaselor și vaselor de sânge, precum și în protejarea celulelor împotriva stresului oxidativ.

Pe lângă vitamina C, căpșunile conțin vitamine din complexul B, inclusiv acid folic, important pentru formarea celulelor și funcționarea normală a organismului.

De asemenea, furnizează minerale precum potasiu, mangan, magneziu și cantități mai mici de fier și calciu. Potasiul contribuie la menținerea tensiunii arteriale în limite normale și la buna funcționare a sistemului muscular și nervos.

Bogate în antioxidanți

Un alt aspect remarcabil al căpșunilor este conținutul ridicat de antioxidanți. Aceste fructe sunt bogate în antocianine, flavonoide și alți compuși fenolici care le conferă culoarea roșie caracteristică.

Antioxidanții au rolul de a neutraliza radicalii liberi, care sunt implicați în procesele de îmbătrânire și în apariția unor boli cronice.

Consumul regulat de alimente bogate în antioxidanți este asociat cu o stare generală mai bună de sănătate și cu reducerea riscului de afecțiuni cardiovasculare, arată webmd.com.

Conținut natural de fibre

Fibrele alimentare reprezintă un alt avantaj important al căpșunilor. Acestea contribuie la buna funcționare a sistemului digestiv, susțin tranzitul intestinal și ajută la menținerea echilibrului florei intestinale.

Totodată, fibrele încetinesc absorbția zahărului în sânge și pot contribui la controlul nivelului glicemiei. Din acest motiv, căpșunile sunt considerate fructe potrivite și pentru persoanele care urmăresc menținerea unui metabolism sănătos al glucidelor.

Susțin sănătatea inimii

Numeroase studii au evidențiat potențialele beneficii cardiovasculare ale consumului de căpșuni. Datorită conținutului de fibre, potasiu și antioxidanți, acestea pot contribui la menținerea sănătății vaselor de sânge și la reducerea inflamației din organism.

Consumul regulat de fructe de pădure, inclusiv căpșuni, este asociat cu valori mai bune ale colesterolului și cu un risc redus de boli cardiovasculare.

Susțin sănătatea pielii

Căpșunile pot avea efecte benefice și asupra sănătății pielii. Vitamina C stimulează sinteza colagenului, proteina responsabilă de elasticitatea și fermitatea pielii.

În același timp, antioxidanții contribuie la protejarea pielii împotriva efectelor negative ale factorilor de mediu și ale îmbătrânirii premature. Din acest motiv, căpșunile sunt adesea incluse în recomandările pentru o alimentație care susține frumusețea și sănătatea pielii.

Ușor de inclus în alimentație

Pe lângă toate aceste beneficii, căpșunile sunt ușor de integrat într-un stil de viață sănătos. Pot fi consumate simple, ca gustare între mese, adăugate în iaurt, cereale, salate de fructe sau smoothie-uri. Datorită conținutului redus de calorii și bogăției nutritive, ele reprezintă o alegere excelentă pentru persoanele active, copii, adulți și vârstnici.

Ce se întâmplă dacă mănânci căpşuni în fiecare zi

Căpșunile sunt atât de îndrăgite, încât mulți dintre noi le-am mânca în fiecare zi, cât mai mult posibil.

Și, dacă mănânci căpșuni în fiecare zi, organismul poate beneficia de o serie de efecte pozitive care devin mai evidente în timp. Desigur, este importantă și cantitatea consumată, dar și restul alimentației.

Un plus de energie și vitalitate

Consumul zilnic de căpșuni poate contribui la o stare mai bună de energie și vitalitate. Deși nu sunt un aliment bogat caloric, ele oferă organismului micronutrienți implicați în numeroase procese metabolice. Mulți oameni observă că atunci când includ zilnic fructe proaspete în alimentație au mai puține pofte pentru dulciuri procesate și gustări bogate în zahăr.

O hidratare mai bună

Un alt efect posibil este îmbunătățirea hidratării. Pentru că sunt alcătuite în mare parte din apă, căpșunile completează aportul zilnic de lichide și pot fi deosebit de plăcute în sezonul cald.

În plus, combinația dintre apă și fibre poate ajuta la menținerea unui confort digestiv mai bun și la reducerea senzației de balonare asociate cu o alimentație săracă în fibre.

Pot scădea inflamațiile

Consumul constant de căpșuni furnizează organismului compuși vegetali care participă la protecția împotriva stresului oxidativ.

Acest lucru este important deoarece radicalii liberi se formează permanent în organism, ca rezultat al metabolismului, poluării, stresului sau expunerii la radiații UV. O alimentație bogată în fructe colorate ajută corpul să gestioneze mai eficient aceste procese.

O piele mai frumoasă

Unele persoane observă și beneficii asupra aspectului pielii. O dietă care include regulat fructe bogate în vitamine și compuși antioxidanți poate susține un ten mai luminos și o recuperare mai bună a pielii după expunerea la factorii de mediu.

Efectele nu apar peste noapte, dar consumul constant poate contribui la sănătatea generală a pielii.

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Controlul greutății

Pentru persoanele care încearcă să își controleze greutatea, căpșunile pot fi o alegere inspirată. O porție generoasă oferă volum alimentar mare și puține calorii, ceea ce poate reduce senzația de foame dintre mese și poate face mai ușor controlul porțiilor.

Riscuri și contraindicații

Există însă și câteva aspecte mai puțin plăcute care merită menționate.

Unele persoane sunt alergice la căpșuni. Reacțiile pot varia de la mâncărimi în cavitatea bucală și erupții cutanate până la manifestări alergice mai serioase. Deși alergia la căpșuni nu este foarte frecventă, ea există și necesită atenție.

La persoanele cu stomac sensibil, reflux gastroesofagian sau gastrită, consumul unor cantități mari poate provoca arsuri, disconfort gastric sau accentuarea simptomelor. Aciditatea naturală a fructului este, în general, bine tolerată, dar nu de toată lumea.

Consumul excesiv poate provoca și tulburări digestive ușoare. Fibrele sunt benefice, însă atunci când sunt consumate în cantități foarte mari, mai ales de persoane care nu sunt obișnuite cu ele, pot apărea gaze intestinale, crampe sau scaune mai moi.

Un alt aspect ține de reziduurile de pesticide. Căpșunile sunt printre fructele care pot reține mai multe urme de substanțe folosite în agricultură. Din acest motiv, este recomandată spălarea foarte atentă înainte de consum, iar atunci când este posibil, alegerea unor surse de încredere.

Câte căpșuni să mănânci pe zi

Pentru majoritatea adulților sănătoși, consumul zilnic a aproximativ 150-300 g de căpșuni este considerat sigur și poate face parte dintr-o alimentație echilibrată. În această cantitate, beneficiile depășesc cu mult eventualele inconveniente.

O cantitate de aproximativ 300 de grame pe zi poate fi foarte potrivită pentru persoanele active, pentru cei care consumă multe fructe și legume sau pentru cei care folosesc căpșunile ca alternativă sănătoasă la deserturi. Chiar și la această cantitate, aportul caloric rămâne relativ redus, în jur de 90-100 de calorii.

Dacă se consumă zilnic cantități foarte mari, de exemplu 500-800 de grame sau chiar peste un kilogram, pot apărea însă unele neplăceri.

Excesul de fibre poate provoca balonare, gaze intestinale sau disconfort abdominal. De asemenea, aciditatea naturală a fructelor poate irita stomacul la persoanele sensibile și poate favoriza apariția senzației de arsură gastrică.

Chiar dacă sunt foarte sănătoase, căpșunile nu ar trebui să înlocuiască toate celelalte fructe. Fiecare fruct aduce un profil diferit de vitamine, minerale și fitonutrienți. De exemplu, afinele și zmeura sunt și ele foarte bogate în anumite tipuri de antioxidanți, kiwi oferă cantități impresionante de vitamina C, iar merele sunt apreciate pentru tipurile specifice de fibre pe care le conțin.

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