Potrivit unor surse apropiate familiei, Emma și-a dedicat aproape în totalitate timpul pentru a se asigura că actorul are parte de cea mai bună alimentație, de mișcare regulată și de activități care să-i mențină starea generală de sănătate cât mai bună.

Bruce Willis nu stă izolat în casă și iese des la aer

Deși mulți și-ar putea imagina că Bruce Willis își petrece zilele izolat acasă, realitatea ar fi diferită. Surse citate de presa internațională susțin că actorul este încurajat să iasă frecvent în aer liber și să rămână activ în limitele impuse de boală.

„Percepția că Bruce stă toată ziua pe canapea, uitându-se la televizor, este complet greșită. Trăiește mai bine decât multe persoane aflate în situații similare datorită resurselor pe care le are și atenției permanente a Emmei pentru alimentație, exerciții și timpul petrecut în natură”, a declarat o sursă apropiată familiei, potrivit celor de la Radar Online.

Demența frontotemporală afectează în principal comportamentul și capacitatea de comunicare, spre deosebire de alte forme de demență care influențează în primul rând memoria. Boala este progresivă și nu are, în prezent, un tratament curativ.

Chiar și în aceste condiții, Emma Heming a declarat în trecut că soțul ei se află într-o stare de sănătate generală bună, iar apropiații familiei spun că modelul în vârstă de 47 de ani joacă un rol esențial în menținerea acestei stabilități.

Alimentația actorului seamănă cu a unui sportiv de performanță

Potrivit informațiilor apărute în presa americană, Bruce Willis urmează un regim alimentar extrem de strict, bazat pe produse naturale și cât mai puțin procesate.

„Emma este adepta nutriției naturale și a alimentelor proaspete. Dieta lui Bruce este construită în jurul unor produse integrale sănătoase, cu multe lichide și mese bogate în proteine provenite din carne și pește”, a explicat un apropiat.

Aceeași sursă susține că soția actorului evită cu strictețe orice aliment care conține aditivi sau ingrediente artificiale, de teamă că acestea ar putea avea un impact negativ asupra evoluției bolii.

Meniul zilnic al starului ar include legume și fructe organice, proteine de calitate și o hidratare atent monitorizată. Produsele de tip fast-food sau alimentele ultraprocesate ar fi eliminate aproape complet din alimentația sa.

„Dieta lui este asemănătoare cu cea a unui atlet olimpic sau a unui sportiv profesionist. Totul este proaspăt, organic și foarte atent selectat”, a mai precizat sursa.

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Bruce Willis, tată a cinci fete cu vârste cuprinse între 12 și 37 de ani, a reușit să își mențină o condiție fizică bună în ciuda problemelor de sănătate cu care se confruntă.

Apropiații familiei afirmă că alimentația atent controlată este unul dintre motivele pentru care actorul nu a acumulat kilograme în plus după retragerea din activitate. În plus, Emma Heming urmărește constant cele mai noi studii și cercetări despre demența frontotemporală.

„Obiectivul Emmei este ca starea lui Bruce să se stabilizeze sau chiar să înregistreze unele îmbunătățiri. Citește permanent cele mai recente informații despre FTD și este convinsă că îi poate oferi cea mai bună îngrijire posibilă”, a declarat un apropiat.

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